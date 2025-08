Estudiantes muestran su talento en concurso de bandas organizado por Meduca en Bocas del Toro

Bocas del Toro/El Ministerio de Educación (Meduca) realizó en la provincia de Bocas del Toro el primer concurso regional de bandas de concierto, con la participación de varios centros educativos.

La actividad tuvo como objetivo ofrecer a los estudiantes un espacio para mostrar sus destrezas en la ejecución musical y, al mismo tiempo, seleccionar a las agrupaciones que representarán a la provincia en la gran final nacional, programada para el 23 de agosto en la ciudad de Panamá.

La directora regional de Educación, Anaica Lescano, resaltó el valor formativo de la iniciativa: “Estos concursos lo que buscan es crear en los estudiantes habilidades como disciplina, trabajo en equipo, entre otras. Así que esperemos que para el próximo año podamos contar con muchas más bandas que se puedan integrar”.

El encuentro no solo permitió evaluar el talento de las bandas, sino también fomentar el compañerismo entre los jóvenes músicos. Para Hayder Piterson, una de las estudiantes participantes, la experiencia fue enriquecedora: “Es un privilegio compartir con diferentes músicos de otros centros educativos, así enseñándonos que la música no es para competir, sino para compartir entre nosotros. Y pues la verdad este proyecto me fascina porque podemos demostrar juntos que en Bocas del Toro hay mucho talento y que merece ser escuchado”.

Con este evento, el Meduca busca consolidar la música como una herramienta educativa que fortalezca valores, impulse el talento juvenil y proyecte a las nuevas generaciones de artistas panameños.