Bocas del Toro recibe oleada de turistas por los carnavales

Bocas del Toro/Con la llegada de los carnavales, la provincia de Bocas del Toro registra un aumento en el movimiento turístico, impulsado por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que aprovechan los días festivos para disfrutar de las playas y atractivos naturales de Isla Colón.

Durante un recorrido por la zona, varios turistas destacaron las condiciones climáticas favorables y el encanto del destino.

Una visitante de origen venezolano, residente en Portugal, resaltó la experiencia de reencontrarse con el clima cálido y las aguas del Caribe, luego de varios años fuera de la región.

Entre los sitios más valorados por otro de los turistas, con acento argentino, mencionó playa Estrella y cayo Zapatilla, esta última descrita como un lugar más virgen y natural, ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Aunque en esta provincia no se desarrollan carnavales al 100% como en las provincias centrales, las autoridades y el sector turístico han apostado por actividades alternativas enfocadas en el esparcimiento, el turismo de playa y la cultura local.

Estas iniciativas buscan reactivar la economía, beneficiando principalmente a pequeños comercios y emprendedores, en especial en Isla Colón, donde restaurantes, operadores turísticos, hospedajes y artesanos reportan mayor afluencia de clientes durante estos días.

El ambiente relajado, combinado con paisajes paradisíacos y una oferta turística diversa, convierte a Bocas del Toro en una opción atractiva para quienes prefieren un Carnaval distinto, lejos de las grandes concentraciones, pero con un impacto positivo en la economía local.

