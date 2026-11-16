Bocas del Toro busca reforzar la prevención de la violencia doméstica desde los hogares

Durante la actividad, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública señalaron que este tipo de delitos se origina principalmente dentro del entorno familiar, por lo que consideran necesario reforzar las campañas de prevención y promover la coordinación entre las instituciones responsables de atender estos casos.

Bocas del Toro/La prevención de la violencia doméstica y la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad desde los hogares y las comunidades fueron algunos de los temas abordados durante un encuentro de seguridad ciudadana realizado en la provincia de Bocas del Toro.

Durante la actividad, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública señalaron que este tipo de delitos se origina principalmente dentro del entorno familiar, por lo que consideran necesario reforzar las campañas de prevención y promover la coordinación entre las instituciones responsables de atender estos casos.

Jorge Luis Brayant, jefe de la Zona Policial de Bocas del Toro, explicó que la Policía Nacional desarrolla programas dirigidos a las familias, entre ellos la denominada Escuela para Padres, mediante la cual se ofrecen charlas y seminarios para identificar señales de alerta y prevenir situaciones de violencia.

“Mantenemos diferentes programas en los cuales se dan seminarios, charlas a los padres de familia, como la Escuela para Padres, en la cual se emiten aquellas características, normas o advertencias en cuanto a la violencia. Nosotros, como Policía, nuestra primera acción es la prevención”, manifestó.

Por su parte, Luis Alberto Cegarro, director nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, consideró necesario establecer una mayor coordinación entre las instituciones para enfrentar este problema, debido a que muchas de estas situaciones ocurren dentro de los hogares y no pueden resolverse únicamente mediante la intervención policial.

“Nosotros necesitamos un gran concilio interinstitucional porque, como todos sabemos, este delito en especial se gesta dentro de los hogares, se escapa de la disuasión policial”, señaló.

Cegarro también mencionó que la violencia doméstica está relacionada con factores sociales y culturales, y advirtió sobre su asociación con el aumento del consumo de bebidas alcohólicas.

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El funcionario planteó la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para revisar los mecanismos de protección de las víctimas y fortalecer la respuesta institucional.

En cuanto a las estadísticas, explicó que Bocas del Toro registra una tasa inferior a la de otras provincias, aunque insistió en que la violencia doméstica continúa siendo un tema de atención para las autoridades.

Las instituciones buscan reforzar las estrategias de prevención y promover la participación de las familias y las comunidades para detectar señales de violencia y evitar que estos casos se agraven.

Con información de Luis Alberto Palacios