Bocas del Toro: Isla Colón y Bastimentos se consolidan como refugio para un carnaval tranquilo

Con el inicio de las festividades, se ha incrementado la llegada de turistas a la provincia de Bocas del Toro, especialmente hacia Isla Colón, Isla Bastimentos y Isla Cristóbal.

Bocas del Toro/Mientras en distintos puntos del país predominan las mojaderas y el bullicio característico del Carnaval, el archipiélago de Bocas del Toro se posiciona como el destino predilecto para extranjeros y visitantes que buscan una celebración más relajada, en contacto con la naturaleza y lejos de las multitudes.

Con el inicio de las festividades, se ha incrementado la llegada de turistas a la provincia, especialmente hacia Isla Colón, Isla Bastimentos y Isla Cristóbal, consideradas opciones ideales para quienes prefieren descansar frente al mar y disfrutar de paisajes naturales en un ambiente más sereno.

Hoteles, restaurantes y comercios locales aseguran estar preparados para atender la alta demanda registrada durante este fin de semana largo.

Los empresarios proyectan un importante movimiento económico, impulsado principalmente por el turismo internacional que elige el Caribe panameño como alternativa a los carnavales tradicionales del interior del país.

🔗Puedes leer: Radiación UV extrema marca el Lunes de Carnaval, advierte el Imhpa

Desde tempranas horas del sábado, propietarios de embarcaciones comenzaron a movilizar a cientos de visitantes hacia las diferentes islas del archipiélago, reforzando los traslados ante la gran afluencia.

Entre los destinos más solicitados figuran Isla Bastimentos y Isla Zapatillas, reconocidas por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y entornos protegidos. No obstante, Isla Colón continúa consolidándose como el principal punto de encuentro y disfrute durante estas fechas, combinando oferta gastronómica, hospedaje y actividades recreativas frente al mar.

Con información de Nixon Miranda