Desde la capital hasta el interior: Panamá vibra en el tercer día de Carnaval

El país celebra este lunes su tercer día de culecos y desfiles de reinas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde la Cinta Costera hasta los puntos más recónditos del país, miles de nacionales y extranjeros disfrutan este lunes 16 de febrero del tercer día de Carnaval, en una jornada marcada por el entusiasmo, la música y los tradicionales culecos.

En Capira, familias enteras se congregaron para refrescarse bajo el agua de las cisternas. Para ingresar al área de celebración, los asistentes deben pasar por una estricta revisión de seguridad por parte de la Policía Nacional de Panamá, como parte de las medidas para garantizar el orden público. Durante la jornada, las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo realizaron su recorrido, llenando de color y alegría las principales calles del distrito.

En Gatuncillo, provincia de Colón, la fiesta continúa bajo un inclemente sol, donde residentes y visitantes disfrutan sin pausa de los culecos. Organizadores destacaron que este año se ha registrado una alta asistencia de visitantes y una variada presentación de artistas.

Mientras tanto, en Chepo, muchos capitalinos que no viajaron al interior del país optaron por trasladarse a este sector del este de la provincia de Panamá, donde el ambiente festivo y la seguridad han sido protagonistas.

En el distrito de San Miguelito, el agua y la diversión no faltan, congregando a cientos de personas en una celebración que se mantiene animada durante toda la jornada.

Puedes leer: 24 riñas y 38 aprehendidos en dos días de Carnaval en Herrera

Por su parte, Penonomé, uno de los puntos clave de la ruta carnavalera, recibió desde tempranas horas a los asistentes en el Manguito y la Avenida Central, reafirmando su tradición como uno de los epicentros de la fiesta.

En la ciudad de Santiago de Veraguas, el culeco se desarrolla durante el día en la histórica Placita San Juan de Dios, mientras que en horas de la noche se espera el tradicional paseo nocturno de la reina, uno de los eventos más esperados por los asistentes.

El Carnaval continúa desplegando su energía a lo largo del país, consolidándose como una de las celebraciones más importantes y concurridas del año.

Con datos de Yiniva Caballero, Nathali Reyes, Kayra Saldaña, Néstor Delgado y Ney Castillo.