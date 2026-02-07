Bomberos aclaran su rol en instalaciones de gas y descartan cobros adicionales

La institución precisó que su labor en materia de sistemas de gas no incluye actividades comerciales ni trabajos de instalación o reparación .

Panamá/Ante la creciente inquietud ciudadana sobre los servicios vinculados a las instalaciones de gas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá salió al paso para aclarar el alcance real de su intervención y despejar dudas sobre tarifas, funciones y responsabilidades.

La institución precisó que su labor en materia de sistemas de gas no incluye actividades comerciales ni trabajos de instalación o reparación. Su función se limita exclusivamente a la orientación, supervisión, verificación y recomendación técnica, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger vidas y resguardar propiedades.

El capitán Moisés Palacios, jefe nacional de Gases Comprimidos y Afines, fue enfático al señalar que la tarifa por la prueba de hermeticidad se mantiene en $50.00, tal como lo establece la Resolución N.° 065 del 5 de julio de 2022, y que no ha sido aumentada ni modificada. Esta prueba es el único servicio técnico que presta el Cuerpo de Bomberos en este ámbito y se realiza únicamente para verificar que una instalación sea segura.

Palacios subrayó además que el Cuerpo de Bomberos no vende mangueras, tuberías ni materiales, no recomienda marcas, proveedores o empresas, y no ejecuta trabajos de adecuación cuando una instalación presenta fallas. En esos casos, recalcó, la responsabilidad recae en el propietario del inmueble, quien debe contratar a técnicos idóneos debidamente autorizados para realizar las correcciones conforme a la normativa vigente.

Una vez concluidos esos trabajos, la intervención de los bomberos se limita a comprobar la seguridad del sistema mediante la prueba de hermeticidad, requisito indispensable tanto para instalaciones nuevas como para aquellas que han sido modificadas.

Con este pronunciamiento, el Benemérito Cuerpo de Bomberos reiteró que su misión institucional está centrada en la prevención y la seguridad ciudadana, y recordó que todas sus tarifas oficiales están disponibles para consulta pública en su sitio web, como parte de su política de transparencia y servicio a la población.