Bomberos atendieron varios reportes de escapes de gas durante el fin de semana

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que durante el fin de semana atendió 11 incidentes por escapes de gas, una cifra que califican como alarmante y que pone en evidencia la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los hogares y comercios.

Gracias a la rápida intervención de las unidades bomberiles, las fugas no se convirtieron en emergencias mayores. Sin embargo, la institución reiteró que este tipo de situaciones representan un grave riesgo de incendios, explosiones y pérdidas materiales, por lo que el llamado a la prevención es fundamental.

Entre las principales recomendaciones destacan ubicar los cilindros de gas en lugares ventilados y alejados de fuentes de calor, mantenerlos estables para evitar caídas, revisar periódicamente válvulas, conexiones y mangueras, y abstenerse de improvisar instalaciones o utilizar adaptadores inseguros.

El BCBRP también aconseja la instalación de detectores de gas en áreas de cocina o almacenamiento, evitar encender equipos eléctricos al percibir olor a gas y evacuar de inmediato el lugar en caso de fuga, notificando sin demora a las autoridades de emergencia.

La institución concluyó subrayando que la prevención y la responsabilidad de los usuarios son esenciales para proteger la vida de las personas y evitar tragedias que puedan derivar de un mal manejo de los cilindros de gas.

