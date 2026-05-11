Bomberos de Panamá Oeste atienden incendio en una bodega de almacenamiento en La Chorrera

En la operación participan aproximadamente 25 unidades entre bomberos permanentes y voluntarios, además de personal del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (Samer), que se mantiene en el área brindando cobertura preventiva.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un incendio estructural fue atendido la noche de este lunes 11 de mayo por agentes del Cuerpo de Bomberos en una bodega utilizada para el almacenamiento de empaques de cartón para huevos, ubicada en Granja La Ermita, corregimiento de Arosemena, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La emergencia fue reportada a las 6:43 p.m., lo que activó la movilización inmediata de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, encargadas de controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia estructuras cercanas.

Colapso parcial de la estructura

Según el informe preliminar, al llegar al sitio el Vehículo 807, los bomberos encontraron una de las paredes de la estructura colapsada debido a la intensidad del incendio.

Para apoyar las labores de extinción se desplegaron camiones cisterna tanto de la empresa afectada como de instituciones de seguridad.

En la operación participan aproximadamente 25 unidades entre bomberos permanentes y voluntarios, además de personal del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (Samer), que se mantiene en el área brindando cobertura preventiva.

Utilizan drones para evaluación aérea

El coronel Ricardo Gibbs, comandante primer jefe de la Zona Regional de Panamá Oeste, informó que en las labores participan miembros de las estaciones Mario Lasso, Chame y San Carlos.

Además, se utilizan drones especializados para realizar evaluaciones aéreas, identificar puntos calientes y apoyar estratégicamente las maniobras de extinción.

Investigan causas del siniestro

Especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) también se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del incendio.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas, mientras continúan las labores de control, extinción y enfriamiento en el área afectada.

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