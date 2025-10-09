Autoridades trabajan para normalizar situación en Boquete tras mal tiempo; senderos turísticos reabren

Se recomienda a quienes realicen actividades de turismo de aventura que las lleven a cabo preferentemente en horas de la mañana para minimizar riesgos asociados a los cambios climáticos de la tarde.

Boquete, Chiriquí/Las autoridades locales y equipos de emergencia continúan trabajando para despejar los últimos puntos críticos en el distrito de Boquete, que se registraron a causa del reciente mal tiempo. Si bien la mayoría de las afectaciones han sido habilitadas, aún quedan áreas de difícil acceso, particularmente cerca de Palmira Abajo, donde se concentran los esfuerzos para este jueves.

Según indicó Carlos Kuchler, de la Junta Comunal de Palmira, el enfoque principal está en la prevención: "En Palmira Abajo hay bastantes embalses, así que hay personal dirigiéndose hacia allá para ver cómo podemos arreglar este tipo de situación para prevenir alguna situación de embalse y que se puedan dar afectaciones mayores". Se espera que durante este jueves se realicen nuevas incursiones y se proceda con los trabajos de mitigación necesarios.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció la reapertura de importantes senderos en la región.

Ernesto Ponce, director regional de MiAmbiente, confirmó que las áreas de visita están nuevamente operativas: "Hasta el día de hoy pudimos abrir el sendero Los Quetzales dentro del Parque Nacional Volcán Barú porque necesitamos tener una evaluación más detallada de las condiciones del mismo para ofrecer seguridad a los visitantes".

Ponce reiteró que, actualmente, todos los senderos y áreas de visita tanto en el Parque Nacional Volcán Barú como en el Parque Internacional La Amistad están abiertos para el uso de visitantes.

Ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros a zonas de Boquete y Cerro Punta en Tierras Altas, las autoridades han reiterado el llamado a extremar las medidas de seguridad. Se recomienda a quienes realicen actividades de turismo de aventura que las lleven a cabo preferentemente en horas de la mañana para minimizar riesgos asociados a los cambios climáticos de la tarde.

Con información de Demetrio Ábrego