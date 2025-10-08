Residentes de Boquete piden adecuar los sistemas de drenaje por fuerte temporada de lluvias

Los residentes aseguran que este es el momento crucial para realizar todo tipo de trabajos preventivos.

Boquete, Chiriquí/Residentes del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, han reiterado su llamado urgente a las autoridades para que se realicen trabajos de adecuación y ordenamiento en los sistemas de desagües, drenaje y cunetas. La preocupación principal es evitar que las comunidades sigan sufriendo graves afectaciones e inundaciones con la temporada de lluvias más intensa.

El reclamo de la comunidad se centra en la necesidad de intervención tanto en la parte alta del sector como en los sistemas de drenaje que atraviesan las zonas residenciales.

Raúl González, residente de Boquete, explicó la magnitud del problema: "Cada vez que hay fuerte lluvia, nos causa inundaciones y afectaciones a todas las casas, a tal punto que la corriente de agua daña las carreteras. Lo corto que hay de carreteras sin asfaltar le causa surcos, huecos y de todo lo demás, causando alto grado de afectación a la comunidad".

González hizo un llamado directo a las entidades gubernamentales para que actúen con prontitud. "Así que apelamos al buen juicio de los representantes, del director del MOP, a la alcaldía, para que le presten atención a esto", sostuvo.

Puedes leer: Residentes de Boquete intentan volver a la normalidad tras fuertes lluvias y desbordamientos

Otro residente, David Lezcano, describió la vulnerabilidad de algunas infraestructuras y cómo las crecidas ya han provocado daños significativos. Mencionó específicamente que estructuras de contención hechas previamente "ya se vinieron abajo... todos los tiró por este lado de acá, los echó abajo", aunque señaló que maquinaria de limpieza ha estado trabajando recientemente.

Los residentes aseguran que este es el momento crucial para realizar este tipo de trabajos preventivos. Recordaron que las emergencias causadas por lluvias anteriores ya provocaron afectaciones en varios comercios del área central de Boquete y una gran cantidad de deslizamientos en zonas como Palmira, Volcancito, Jaramillo, entre otras del distrito.

La comunidad insiste en que una acción inmediata por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía es vital para proteger tanto a las viviendas como a las infraestructuras viales antes de que las lluvias más intensas agraven aún más la situación.

Las recientes lluvias e inundaciones causaron afectaciones en viviendas y comercios en Boquete, importante zona turística en Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego