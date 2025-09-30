Desalojan a buhoneros de los predios de la estación del metro de Pan de Azúcar

Autoridades buscan la recuperación del espacio público, movilidad de peatones y seguridad operativa del sistema de transporte.

San Miguelito, Panamá/Unidades de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Migración y personal del Metro de Panamá llevaron a cabo esta mañana un operativo conjunto para remover a un grupo de buhoneros que se mantenían instalados de manera informal en los predios y accesos de la estación del metro de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito. En el lugar también se encontraban funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Según datos preliminares, más de 10 vendedores informales que ocupaban la zona de acceso a esta estación del tren fueron removidos.

Esta acción, de acuerdo con el Metro de Panamá, busca garantizar la seguridad, la libre circulación de peatones y el cumplimiento de las normativas de uso del metro y de comercio en sus alrededores.

Los buhoneros, que se quedaron sin sus estructuras de trabajo, manifestaron su indignación y solicitan una respuesta inmediata a la Alcaldía de San Miguelito.

Cumplimiento de la Ley

Karina Delgado, delegada administrativa del Metro de Panamá, confirmó que el operativo responde al cumplimiento de la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el reglamento de viajeros, que prohíbe toda actividad de venta de bienes y servicios, permanente o ambulatoria, dentro de los predios de la estación.

"Estamos haciendo cumplir la normativa vigente, la cual indica que este tipo de actividades informales están prohibidas", declaró Delgado.

La funcionaria agregó que este desalojo no fue sorpresivo. "Es un trabajo que se ha venido haciendo con ellos de hace varios meses, prácticamente ya hace más de un año. Ellos fueron notificados debidamente", señaló.

Delgado justificó la acción señalando la necesidad de mejorar la movilidad y el orden. Además, reveló problemas graves de salubridad e ilegalidad en el área: "Encontramos lo que fue roedores, hay conexiones ilegales en el área. Lo que estamos haciendo es mejorar lo que es la movilidad".

"La Ley 109 y el reglamento de viajeros lo indica de esa forma. Todo lo que es la mercancía decomisada en el sector, todo lo que son las mejoras, estructuras, son destruidas en base al proceso que se nos indica allí", dijo la funcionaría sobre el destino de lo decomisado.

Clamor de los vendedores informales

Por su parte, los buhoneros desalojados pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo. Su principal exigencia es la reubicación inmediata de sus actividades para no perder su sustento diario.

"Ahora yo quiero, Defensoría del Pueblo, que usted y su equipo nos acompañen donde la alcaldesa Irma Hernández y al Consejo Municipal hoy mismo. Porque como hoy nos sacaron, hoy nos tienen que dar una respuesta," exigió una de las vendedoras.

Los buhoneros adelantaron que se dirigirán al Consejo Municipal para buscar un encuentro con la alcaldesa del distrito de San Miguelito, para tener una solución y un sitio donde puedan ejercer legalmente sus ventas.

Próximo desalojo

Delgado confirmó que el operativo de ordenamiento se extenderá a otras estaciones. "Nosotros tenemos pendiente realizar lo que es el ordenamiento en la estación 24 de Diciembre", concluyó, asegurando que la gestión de control de predios es un esfuerzo diario.

El pasado 26 de septiembre, un grupo de 30 vendedores informales que pernoctaban en la estación del metro en San Miguelito también fue desalojado.