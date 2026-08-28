Búsqueda de menor arrastrado por la corriente se extiende hacia aguas de la bahía de Panamá

En el operativo participan aproximadamente 40 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La búsqueda de un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente de un río en el área de Samaria, San Miguelito, se extendió este viernes hacia aguas afuera de la bahía de Panamá, luego de que los equipos de rescate no encontraran indicios del cuerpo durante los recorridos realizados en tierra y con drones.

El mayor Erwin Rivera explicó que las labores comenzaron a las 7:30 a.m. de este viernes, con un recorrido desde el sector 18 y Puente Rojo, pasando por el área cercana a la cárcel de mujeres y los puentes gemelos, hasta la desembocadura del río. Sin embargo, las operaciones resultaron infructuosas.

Ante las fuertes corrientes registradas durante el aguacero que precedió la desaparición, los equipos manejan la posibilidad de que el cuerpo haya sido desplazado fuera del cauce y hacia aguas de la bahía.

Como parte de la búsqueda, una embarcación realizó un recorrido por las afueras de la bahía hasta Taboguilla, mientras drones fueron utilizados para ampliar la inspección. No obstante, tampoco se encontraron indicios del menor.

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Las labores fueron suspendidas a las 6:00 p.m., debido a los protocolos establecidos y a las condiciones de la marea. Los equipos retomarán la búsqueda este sábado a las 7:30 a.m., tanto en el recorrido realizado durante la jornada como en aguas afuera, dependiendo de las condiciones de la marea.

En el operativo participan aproximadamente 40 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para evitar que los menores realicen actividades en ríos durante la temporada lluviosa, debido al riesgo de crecidas repentinas y cabezas de agua, que pueden ocurrir sin previo aviso.

La búsqueda ya suma dos días y continuará este sábado con un operativo ampliado para intentar localizar al menor y dar respuesta a su familia.

Información de Meredith Serracín