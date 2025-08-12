Cae red criminal por blanqueo de capitales y fraude bancario

La Operación Apáti dejó ocho allanamientos, seis capturas y el decomiso de evidencias vinculadas a un fraude que supera los 2.8 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/Seis personas fueron aprehendidas en allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro por la supuesta comisión de delitos financieros y blanqueos de capitales.

De acuerdo con las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, el caso involucra un perjuicio económico que supera los 2.8 millones de dólares en contra de una entidad bancaria.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Apáti con el objetivo de desarticular este grupo delictivo.

El modus operandi de la red consistía en reclutar personas que solicitaban préstamos presentando como garantía avalúos de terrenos y estados financieros falsos. Una vez aprobados, se realizaba el desembolso de los fondos, que posteriormente eran blanqueados.

Durante el operativo se ejecutaron ocho diligencias de allanamiento en distintos puntos de ambas provincias, logrando la aprehensión de seis personas: cinco hombres y una mujer, todos panameños. En los registros también se decomisaron documentos y otros indicios vinculados a la investigación.

La Policía Nacional informó que los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y avanzar en el proceso penal.