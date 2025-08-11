Buscan a seis personas evadidas de un centro de custodia y cumplimiento en Chiriquí

Estas personas cumplían sus penas en esta instalación. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan acciones para capturarlos.

David, Chiriquí/Las autoridades en la provincia de Chiriquí mantienen el operativo de búsqueda para capturar a seis personas que se evadieron del centro de custodia y cumplimiento Aurelio Granado Hijo, en la ciudad de David.

Se trata de tres adultos y tres menores que salieron tanto por la parte trasera como por la delantera de este centro la madrugada del lunes.

Estas personas cumplían sus penas en esta instalación. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan acciones para capturarlos.

Yopcel Serrano, director del centro de cumplimiento, dijo a TVN Noticias que se realizan las investigaciones para conocer cómo se dio esta evasión.

Solicitó el apoyo de la ciudadanía y las autoridades. Algunos estaban cumpliendo penas por robo, hurto, violaciones sexuales, entre otros delitos.

Con información de Demetrio Ábrego