Virus de manos, pies y boca: Autoridades piden reforzar la higiene de los niños

Afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque en este momento no hay contagios en las escuelas del virus de manos, pies y boca, según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, la recomendación es que no envíen a los niños que lo padecen a los centros educativos.

Explicó que se ha presentado en ciertos niños, por lo que hay que tener cuidado y lavarse las manos.

Sin embargo, ha habido reportes de casos en algunos centros educativos en sectores de La Chorrera y Arraiján.

¿De qué se trata?

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve pero muy contagiosa, causada principalmente por el virus Coxsackie A16, un tipo de enterovirus.

Afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio, entre ellos: fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca (lengua, encías y mejillas) y, en algunos casos, sarpullido, irritabilidad y náuseas.

Suele propagarse por saliva, secreciones nasales, gotas respiratorias, contacto con ampollas y superficies contaminadas.

¿Cómo se previene?

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Evitar el contacto cercano con personas infectadas.

Desinfectar superficies y objetos compartidos.

Mantener a los niños en casa si presentan síntomas.

Puedes leer: ¿Qué es el virus de manos, pies y boca? La infección viral que afecta a los más pequeños