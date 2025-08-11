Virus de manos, pies y boca: Autoridades piden reforzar la higiene de los niños
Afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.
Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque en este momento no hay contagios en las escuelas del virus de manos, pies y boca, según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, la recomendación es que no envíen a los niños que lo padecen a los centros educativos.
Explicó que se ha presentado en ciertos niños, por lo que hay que tener cuidado y lavarse las manos.
Sin embargo, ha habido reportes de casos en algunos centros educativos en sectores de La Chorrera y Arraiján.
¿De qué se trata?
La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve pero muy contagiosa, causada principalmente por el virus Coxsackie A16, un tipo de enterovirus.
Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio, entre ellos: fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca (lengua, encías y mejillas) y, en algunos casos, sarpullido, irritabilidad y náuseas.
Suele propagarse por saliva, secreciones nasales, gotas respiratorias, contacto con ampollas y superficies contaminadas.
¿Cómo se previene?
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Evitar el contacto cercano con personas infectadas.
- Desinfectar superficies y objetos compartidos.
- Mantener a los niños en casa si presentan síntomas.
