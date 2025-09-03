Caimitillo alza la voz en la Asamblea: moradores denuncian afectaciones de salud por contaminación

La Comisión de Ambiente se comprometió a realizar una visita de inspección al área.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional abrió un espacio de cortesía de sala para escuchar a moradores de Caimitillo, quienes denunciaron problemas de salud y afectaciones ambientales que atribuyen a la operación de cementeras ubicadas en la zona.

Tres representantes comunitarios expusieron que niños y adultos padecen dermatitis por contacto y problemas respiratorios, con dictámenes médicos y biopsias que, según señalaron, evidencian la exposición a químicos en el aire. “Muchos especialistas recomiendan mudarse de lugar, pero eso no es tan sencillo”, expresó uno de los voceros.

Denuncias respaldadas en informes oficiales

Los denunciantes presentaron un informe del Ministerio de Ambiente, fechado en septiembre de 2024, en el que se consignan varios incumplimientos ambientales de la empresa señalada. “Estamos a la espera del nuevo informe que se está elaborando gracias a nuestras denuncias en redes sociales, queremos que se publiquen esos resultados”, subrayaron.

Entre las preocupaciones, destacó la posible contaminación de fuentes hídricas, con riesgo de afectar no solo a Caimitillo, sino también a comunidades vecinas.

El informe oficial advierte sobre la acumulación de cemento en vías internas de la empresa, el deficiente control de polvo y la necesidad de reforzar medidas de mitigación por su cercanía al Parque Nacional Chagres.

Urgen inspecciones

Los residentes solicitaron la intervención del Ministerio de Ambiente y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para verificar la calidad del aire, el agua y el suelo, debido a la cercanía con fuentes hídricas y la presencia de sedimentos y partículas en suspensión.

“Estamos al lado de la quebrada La Juala y ya hemos visto sedimentos, nubes de contaminación en el aire y personas con afecciones respiratorias y en la piel. Necesitamos inspecciones inmediatas que deriven en sanciones si corresponde”, manifestó el diputado de la bancada de Vamos, Jorge González.

Compromiso de la Comisión

Ante la exposición del caso, el presidente de la Comisión de Ambiente, Lenin Ulate, se comprometió a realizar una visita de inspección al área junto a todas las partes involucradas, con el fin de rendir un informe y, de ser necesario, elevar las denuncias correspondientes ante las instancias competentes.

El pasado 26 de agosto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció este martes 26 de agosto que, tras denuncias en redes sociales sobre una posible contaminación en Caimitillo, personal de la entidad acudió al área y recolectó hojas de árboles que fueron enviadas a laboratorio para determinar qué está ocurriendo.

“Logramos evidencia de hojas de árboles con acumulación de sedimento; las llevamos el viernes a examen y vamos a saber exactamente lo que está pasando”, explicó Navarro ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentó un presupuesto de $89 millones para 2026.

Con información de Elizabeth González.