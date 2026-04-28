Caja de Ahorros impulsa mecanismo de $600 millones para acelerar obras públicas

Este instrumento busca facilitar la relación financiera entre contratistas y el Estado, garantizando liquidez para el desarrollo de proyectos públicos.

Ciudad de Panamá/La Caja de Ahorros anunció la puesta a disposición de $600 millones adicionales como parte de un mecanismo financiero estructurado orientado a agilizar la ejecución de obras de infraestructura y dinamizar la economía nacional.

El gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, presentó la iniciativa ante el Consejo de Gabinete de Panamá, destacando que este instrumento busca facilitar la relación financiera entre contratistas y el Estado, garantizando liquidez para el desarrollo de proyectos públicos.

Según explicó, la estrategia forma parte del plan quinquenal de la institución y está diseñada para acelerar los pagos a proveedores, reducir retrasos en la ejecución de obras y fomentar condiciones más competitivas en los procesos de contratación.

🔗Puedes leer: Asignan crédito suplementario al MOP para impulsar proyectos de infraestructura

“Este producto es escalable hasta tres mil millones de balboas más, lo que permite poder dar liquidez a los proveedores del Estado, teniendo la certeza de los tiempos de pago… Cuando un proveedor tiene la seguridad de la fecha de su pago no encarece la obra ni genera sobrecostos”, señaló Farrugia.

El gerente agregó que este mecanismo también busca atender los llamados “nudos críticos” en los pagos estatales, considerados uno de los principales retos para el avance de proyectos de infraestructura. En ese sentido, indicó que la iniciativa ya ha permitido financiar más de 30 obras viales y proyectos previstos para 2026.

Bajo este esquema, se han aprobado alrededor de $1,400 millones en financiamientos con distintas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Farrugia detalló que cerca de $260 millones ya han sido aprobados y parcialmente desembolsados al Ministerio de Obras Públicas, beneficiando a múltiples contratistas y proyectos a nivel nacional mediante condiciones financieras competitivas ofrecidas por la banca comercial de la entidad.

Como ejemplo de la viabilidad del instrumento, mencionó el financiamiento de la Ciudad de la Salud, donde la Caja de Ahorros participó como uno de los principales impulsores financieros en apoyo a la Caja de Seguro Social.

La entidad reiteró que esta herramienta busca fortalecer la ejecución de obras públicas, mejorar la eficiencia en los pagos estatales y contribuir a la reactivación económica del país.