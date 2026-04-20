Asignan crédito suplementario al MOP para impulsar proyectos de infraestructura

Se indica que este crédito forma parte de un remanente luego de la aprobación de un financiamiento anterior, autorizado en marzo de este año.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por $12,062,501 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinado a reforzar el presupuesto de inversión de la entidad durante la vigencia fiscal 2026.

La medida, establecida mediante la Resolución de Gabinete N.° 36 del 14 de abril de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial, tiene como objetivo principal financiar la ejecución de la segunda fase del proyecto de construcción de zarzos, según detalla el documento.

De acuerdo con lo aprobado, los fondos provienen de un saldo de capital depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), administrada por el Banco Nacional de Panamá, el cual forma parte de recursos previamente disponibles dentro del presupuesto estatal.

🔗Puedes leer: Comisión de Presupuesto aprueba traslados y créditos solicitados por la Contraloría y el MOP

El informe señala que la solicitud del crédito fue presentada por el MOP mediante nota formal y evaluada posteriormente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que consideró viable su financiamiento. Además, contó con opinión favorable del Consejo Económico Nacional y el aval de la Contraloría General de la República.

El documento también indica que este crédito forma parte de un remanente luego de la aprobación de un financiamiento anterior, autorizado en marzo de este año, lo que permitió disponer de los recursos ahora asignados.

Como parte del proceso, el MEF deberá remitir la resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su evaluación y eventual aprobación o rechazo, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Según las autoridades, esta inyección de recursos busca fortalecer la ejecución de proyectos de infraestructura y garantizar el avance de obras contempladas en el plan de inversiones del MOP para este año.