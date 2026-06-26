CSS habilitará puestos de vacunación este sábado en distintas provincias del país

Los equipos estarán atendiendo desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizará este sábado 27 de junio una jornada de vacunación con puestos habilitados en distintas provincias del país, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población.

Los equipos estarán atendiendo desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en los siguientes puntos:

Bocas del Toro

Terminal de Transporte de Almirante

Policlínica de Guabito (área de consulta de urgencias)

Comunidad Dos Caños, Las Tablas, Changuinola

Herrera

Policlínica Roberto Ramírez De Diego, Chitré

Mall Paseo Central, Chitré

Urbanización Rodríguez Bernal (casa por casa)

Calle Pastor Peralta, Chitré (casa por casa)

Urbanización Jalisco y Villa Salvadora (casa por casa)

Chiriquí

Supermercado City Mall, David

Banco Nacional, Boquete

Supermercado Puerto Armuelles

Entrada de Finca Almendro, Barú

Agropecuaria La Rueda, Dolega

Supermercado Plaza Berard, Volcán

Comunidad El Movi, Divalá

Colón

Escuela Manuel Urbano Ayarza, Cativá

Supermercado Mr. Precio, Puerto Pilón

Coclé

Super Carnes, Penonomé

Supermercado Samuel, vía El Cortezo

Mercacentro, Aguadulce

Los Santos

Super Xtra, La Villa

Veraguas

Super Xtra, Terminal de Buses de Santiago

Barriada Brisas, Soná (casa por casa)

Panamá Metro

CSS en tu comunidad, Parque Porras

Empresa Serviestiba, Ancón

Sociedad de Beneficencia Fayen, El Dorado

Panamá Este

Supercentro Flor del Este, Chepo

Panamá Oeste

Plaza The Village, Coronado

Super Xtra, El Coco

Supermercado El Pueblo, La Chorrera

San Miguelito

Policlínica Generoso Guardia, Santa Librada

La CSS recordó a la población acudir a estos puntos y mantener sus vacunas al día como parte de las medidas de prevención y cuidado de la salud.