CSS habilitará puestos de vacunación este sábado en distintas provincias del país
Los equipos estarán atendiendo desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizará este sábado 27 de junio una jornada de vacunación con puestos habilitados en distintas provincias del país, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población.
Los equipos estarán atendiendo desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en los siguientes puntos:
Bocas del Toro
- Terminal de Transporte de Almirante
- Policlínica de Guabito (área de consulta de urgencias)
- Comunidad Dos Caños, Las Tablas, Changuinola
Herrera
- Policlínica Roberto Ramírez De Diego, Chitré
- Mall Paseo Central, Chitré
- Urbanización Rodríguez Bernal (casa por casa)
- Calle Pastor Peralta, Chitré (casa por casa)
- Urbanización Jalisco y Villa Salvadora (casa por casa)
Chiriquí
- Supermercado City Mall, David
- Banco Nacional, Boquete
- Supermercado Puerto Armuelles
- Entrada de Finca Almendro, Barú
- Agropecuaria La Rueda, Dolega
- Supermercado Plaza Berard, Volcán
- Comunidad El Movi, Divalá
Colón
- Escuela Manuel Urbano Ayarza, Cativá
- Supermercado Mr. Precio, Puerto Pilón
Coclé
- Super Carnes, Penonomé
- Supermercado Samuel, vía El Cortezo
- Mercacentro, Aguadulce
Los Santos
- Super Xtra, La Villa
Veraguas
- Super Xtra, Terminal de Buses de Santiago
- Barriada Brisas, Soná (casa por casa)
Panamá Metro
- CSS en tu comunidad, Parque Porras
- Empresa Serviestiba, Ancón
- Sociedad de Beneficencia Fayen, El Dorado
Panamá Este
- Supercentro Flor del Este, Chepo
Panamá Oeste
- Plaza The Village, Coronado
- Super Xtra, El Coco
- Supermercado El Pueblo, La Chorrera
San Miguelito
- Policlínica Generoso Guardia, Santa Librada
La CSS recordó a la población acudir a estos puntos y mantener sus vacunas al día como parte de las medidas de prevención y cuidado de la salud.