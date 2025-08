Caja de Seguro Social investiga red de corrupción que borró deudas en la cuota obrero patronal

Ciudad de Panamá/El director de Finanzas de la Caja del Seguro Social (CSS), César Herrera, se refirió en Noticias AM a una investigación interna por una red de irregularidades que habría permitido borrar deudas de empresas y hacer desaparecer cuotas de trabajadores desde 2012, año en que entró en funcionamiento el sistema SIPE.

¿Cómo se descubrió la red de corrupción?

Herrera explicó que, tras asumir la actual administración, comenzaron a detectar inconsistencias graves: empresas que no debían nada un mes, al siguiente aparecían con deudas de medio millón de dólares.

Tras revisar los registros, hallaron que funcionarios con acceso privilegiado habían borrado planillas o introducido planillas complementarias falsas para favorecer a empleadores morosos.

A la fecha, 35 funcionarios de distintas unidades ejecutoras están siendo auditados. Las lesiones detectadas ascienden a unos 13 millones de dólares, aunque las cifras podrían aumentar. “Hay casos en los que entraban los fines de semana, manipulaban el sistema y emitían paz y salvos falsos”, detalló Herrera.

Muchas empresas y trabajadores aseguran haber pagado sus cuotas, pero no aparecen en el sistema. Herrera confirmó que se están corrigiendo estos errores, pero advirtió: “Mientras el dinero no entre a las arcas de la CSS, no se refleja en las cuentas”. Esto impacta directamente a quienes están cerca de jubilarse.

Trabajadores, los más afectados

Aunque las empresas corruptas enfrentarán sanciones, los verdaderos perjudicados son los empleados cuyas cotizaciones desaparecieron. “El trabajador no tiene la culpa, pero debe esperar a que se resuelva el caso para que se le reconozcan sus aportes”, señaló Herrera. Mientras tanto, sus derechos a pensiones y prestaciones quedan en riesgo.

El funcionario hizo un llamado a los cotizantes: “Tenemos que verificar permanentemente nuestras cuotas, no solo cuando vamos a jubilarnos”. Para ello, anunció que este miércoles entra en funcionamiento la calculadora de cuotas, una herramienta que permitirá a cada asegurado ver en tiempo real sus aportes.

Denuncias

La CSS ya ha presentado 685 denuncias por retención irregular de cuotas y prevé entregar más de 700 en los próximos meses. Las investigaciones aún están en fase interna, pero Herrera aseguró que en los próximos dos meses se enviarán los casos al Ministerio Público con todos los soportes necesarios.

Herrera mencionó dos casos de funcionarias que supuestamente presentaron incapacidades médicas mientras estaban de vacaciones en el extranjero. Ambos están bajo investigación interna y podrían derivar en destituciones.

Con estas revelaciones, la CSS busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los fondos para salud, pensiones y seguridad social lleguen a quienes los necesitan.