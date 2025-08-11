Caja de Seguro Social realizó jornada médica extraordinaria en Chiriquí para reducir listas de espera

David, Chiriquí/La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla este fin de semana una jornada médica extraordinaria en el Hospital Dr. Rafael Hernández, beneficiando a 154 pacientes con procedimientos de cateterismo cardíaco, colonoscopía y endoscopía.

Según la entidad, este sábado 9 de agosto el personal del Servicio de Cardiología y Hemodinámica del hospital, en coordinación con cardiólogos de la capital, realizó 19 estudios de cateterismo cardíaco a pacientes con dolor torácico o antecedentes de infarto al miocardio.

El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo que se utiliza como paso final en la evaluación de pacientes con sospecha de obstrucción en las arterias coronarias, antes de decidir un tratamiento definitivo, como la colocación de un stent o una cirugía de bypass.

Por su parte, la doctora Johana Guerra, jefa del Servicio de Gastroenterología, indicó que durante el fin de semana se atendieron a cerca de 135 pacientes, priorizando los casos de colonoscopía, que representan la mayor cantidad de solicitudes pendientes.

En las últimas cuatro jornadas extraordinarias, la CSS ha logrado atender a pacientes que llevaban entre seis y ocho meses en lista de espera. El objetivo, según la institución, es que en un futuro cercano quienes soliciten una cita para endoscopía o colonoscopía no tengan que esperar más de tres meses.