Caja de Seguro Social avanza con pagos atrasados a médicos internos y residentes; hay pendientes desde febrero de 2020

A pesar de que estas obligaciones no corresponden a la actual administración ni estaban contempladas en el presupuesto 2025, la CSS ha honrado dichos compromisos, logrando el desembolso de aproximadamente 1.2 millones de balboas.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha sostenido una serie de reuniones con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos, con el objetivo de evaluar y fortalecer los procesos relacionados con el pago de turnos correspondientes a médicos internos y residentes.

De acuerdo con la institución, como resultado de estas mesas de trabajo se identificó que la principal dificultad en la tramitación de pagos está vinculada a la entrega tardía. También se debe considerar la falta de firma en los controles de asistencia y registros de cumplimiento de turnos por parte de algunos profesionales de la salud.

La CSS explicó que esta situación ha impactado directamente en la ejecución oportuna de los recursos presupuestarios, provocando además la acumulación de planillas pendientes desde febrero de 2020.

Pese a que estas obligaciones no corresponden a la actual administración ni estaban contempladas dentro del presupuesto del año 2025, la entidad aseguró que ha cumplido con estos compromisos, alcanzando el desembolso de aproximadamente 1.2 millones de dólares.

En un intento por regularizar los pagos, la institución estableció plazos extraordinarios para la entrega de planillas correspondientes a vigencias expiradas previas a 2025, así como mecanismos para procesar aquellas del presente año que fueron presentadas fuera de término. Según la CSS, estas disposiciones han sido cumplidas por la entidad.

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No obstante, la institución reconoció que aún persisten entregas tardías en algunos casos específicos, particularmente en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Aclaró, sin embargo, que en la mayoría de las unidades ejecutoras el proceso se desarrolla con altos niveles de cumplimiento, lo que permite una gestión más ágil de los pagos.

Ante este escenario, representantes de los médicos residentes e internos y de la CSS acordaron iniciar una revisión detallada de las planillas devueltas o retenidas, con el fin de verificar las fechas de entrega y proceder con el pago de aquellas que cumplieron con los plazos establecidos.