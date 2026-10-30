CSS realiza primera cirugía robótica pediátrica en Panamá y Centroamérica

Este procedimiento representa un avance en la incorporación de tecnología de alta especialización a los servicios de salud pública.

Un niño de 8 años, procedente de Capira, se convirtió en el primer paciente pediátrico en ser intervenido mediante tecnología robótica en la Ciudad de la Salud, en un procedimiento que marca un hito para la medicina especializada en Panamá y Centroamérica.

La cirugía, una pieloplastia, fue realizada por un equipo del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que convierte a esta institución en la primera entidad pública de Panamá y Centroamérica en efectuar una intervención robótica en un paciente infantil.

El equipo quirúrgico estuvo integrado por las especialistas en Urología Pediátrica, Celeste Alston y Lisbeth Gómez, junto al cirujano urólogo Marcos Young, pionero en la implementación de esta tecnología en el país.

La intervención tuvo como objetivo corregir una obstrucción en la unión ureteropiélica, que es el punto donde el riñón se conecta con el uréter, conducto que transporta la orina hasta la vejiga.

La especialista Celeste Alston explicó que el procedimiento consistió en retirar el segmento estrecho de la vía urinaria y reconstruir la conexión para restablecer el flujo normal de la orina y favorecer el funcionamiento del riñón.

Aunque tradicionalmente esta cirugía se realiza mediante técnicas abiertas o laparoscópicas, la incorporación de la plataforma robótica da Vinci amplía las alternativas disponibles para atender a pacientes pediátricos que requieren intervenciones de alta complejidad.

La obstrucción de la unión ureteropiélica es una de las patologías renales más frecuentes en la urología pediátrica. En Panamá se realizan aproximadamente una o dos pieloplastias al mes.

Por su parte, el cirujano Marcos Young indicó que el equipo estima realizar este tipo de intervenciones cada 15 días y avanzar progresivamente en la incorporación de otras especialidades del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad a la cirugía robótica.

Este procedimiento representa un avance en la incorporación de tecnología de alta especialización a los servicios de salud pública y en las alternativas de tratamiento disponibles para los pacientes infantiles.