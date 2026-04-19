Cámara de Comercio advierte que sin inversión no habrá empleo sostenible

En un análisis del contexto laboral, el gremio empresarial señala que el país enfrenta una tasa de desempleo de 10.4%, mientras cerca de 785 mil personas se mantienen en la informalidad, lo que equivale a prácticamente uno de cada dos trabajadores.

Panamá/El empleo en Panamá sigue siendo uno de los principales retos del país, una situación que, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), impacta directamente la estabilidad de las familias y refleja una preocupación constante entre los ciudadanos.

En un análisis del contexto laboral, el gremio empresarial señala que el país enfrenta una tasa de desempleo de 10.4%, mientras cerca de 785 mil personas se mantienen en la informalidad, lo que equivale a prácticamente uno de cada dos trabajadores. Desde su perspectiva, estos datos no solo evidencian la magnitud del problema, sino también la necesidad de actuar con mayor enfoque.

Para la Cámara de Comercio, el empleo no surge de manera aislada, sino que depende del dinamismo de los sectores productivos. Actividades como la construcción, el Canal, la minería, el turismo y el comercio continúan siendo los principales motores de ocupación. En ese sentido, advierte que cuando estos sectores avanzan, el empleo crece, pero cuando se desaceleran, el impacto se refleja directamente en el mercado laboral.

El gremio plantea que la generación de empleo está ligada a la inversión y al crecimiento del sector privado. “No hay empleo sostenible sin empresas que inviertan, operen y se expandan”, sostiene el planteamiento, al destacar que dinamizar la economía es la vía más efectiva para crear oportunidades laborales.

Dentro de este escenario, identifica un punto crítico. Jóvenes y mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo formal, debido a la falta de experiencia y a brechas estructurales que limitan su inserción.

Para la organización, el problema no radica únicamente en la cantidad de empleos disponibles, sino en las condiciones de acceso a ellos.

Ante esta realidad, la Cámara de Comercio considera que las soluciones deben ir más allá de la generación de plazas. En su planteamiento, la Ley de Pasantías representa una herramienta clave al conectar la formación con la experiencia laboral, facilitando el ingreso al mercado de trabajo.

Sin embargo, advierte que el éxito de esta medida dependerá de su implementación. En ese sentido, destaca la necesidad de compromiso por parte del sector empresarial y de una coordinación efectiva con el Ministerio de Trabajo para que las oportunidades se concreten.

El gremio también asegura que ya trabaja en impulsar esta iniciativa, promoviendo buenas prácticas y buscando convertirla en una opción real para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Desde esta visión, Panamá cuenta con las bases para enfrentar el desafío, pero requiere acciones coordinadas que permitan transformar el crecimiento económico en empleo formal. Para la Cámara de Comercio, el camino está definido y pasa por fortalecer los sectores productivos, incentivar la inversión y garantizar mecanismos efectivos de inserción laboral.