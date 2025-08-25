Cámara de Comercio se suma a las voces que rechazan propuesta de cobrar a pasajeros en tránsito

La Cámara destacó que Panamá goza de una conectividad envidiable para un país pequeño, con vuelos a múltiples destinos, incluyendo rutas directas a Europa. Este posicionamiento, subrayó, impulsa el turismo y dinamiza sectores productivos dependientes de la conectividad aérea.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó su rechazo al anteproyecto de ley n.°131, que plantea establecer una tasa de uso aeroportuario a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El gremio advirtió que la medida representaría un riesgo directo para la competitividad del país y la sostenibilidad del hub aéreo, construido gracias a una estrategia conjunta entre el Estado y la empresa privada que ha posicionado a Panamá como un centro regional de conexiones.

“Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas, y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, señaló Juan Arias, presidente de la CCIAP.

La Cámara destacó que Panamá goza de una conectividad envidiable para un país pequeño, con vuelos a múltiples destinos, incluyendo rutas directas a Europa. Este posicionamiento, subrayó, impulsa el turismo y dinamiza sectores productivos dependientes de la conectividad aérea.

Asimismo, recordó que otros aeropuertos de la región están invirtiendo para replicar el modelo panameño, conscientes de que la aviación internacional es clave para atraer turismo, negocios e inversión extranjera.

“El hub de Tocumen es hoy un pilar fundamental del turismo, el comercio, los servicios y la atracción de inversiones. Poner un impuesto que afecte lo que se ha convertido en motor importante de nuestra economía y competitividad como país traería efectos negativos de gran impacto”, advirtió Arias.

La Cciap también señaló que comparte la preocupación sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura y los servicios de salud pública que motiva el anteproyecto de ley. Sin embargo, insistió en que los mecanismos de financiamiento no deben poner en riesgo sectores estratégicos que sostienen la economía nacional.

“Estamos dispuestos a contribuir en la construcción de propuestas que logren atender las necesidades sociales del país, pero debemos cuidar las conquistas logradas en materia de conectividad aérea. Tocumen es un activo nacional que debemos proteger con visión de futuro”, concluyó Arias.