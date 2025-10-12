Cámara de Comercio exige acción legislativa ante la corrupción: 'Cada día de retraso envía un mensaje equivocado'

“ El que no la debe, no la teme; por eso no entendemos por qué no se discuten estos proyectos ni por qué se paraliza un debate que la ciudadanía exige con urgencia. Cada día de retraso envía un mensaje equivocado a quienes aún creen en la justicia ”, señaló el presidente de la Cciap.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) lanzó un llamado urgente a las autoridades para enfrentar de manera decidida la corrupción que, según su presidente de ese gremio, Juan Alberto Arias, se ha convertido en uno de los principales frenos al desarrollo del país.

En Panamá, llevamos años hablando de corrupción, pero seguimos sin verla enfrentada con la firmeza que merece”, expresó Arias, al destacar que este problema ha pasado de ser una preocupación secundaria hace una década a ocupar hoy los primeros lugares en la lista de inquietudes ciudadanas, junto al desempleo.

Corrupción y desempleo: un círculo que frena el progreso

Asimismo, el presidente de la Cciap advirtió que ambas problemáticas están estrechamente ligadas. “La corrupción erosiona la confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo que tanto necesitamos”, afirmó.

Pese a la urgencia, 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia anticorrupción siguen sin ser discutidos en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, lo que, según Arias, representa una grave omisión del Estado.

Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad”, precisó.

Obstáculos políticos y falta de voluntad

Arias celebró que distintos diputados estén impulsando propuestas, pero señaló con preocupación que “una minoría se ha convertido en un obstáculo para avanzar en esta causa que debería unirnos como país”. Recordó que “la corrupción no distingue colores ni ideologías, pero sus efectos alcanzan a todos por igual”, con un impacto directo sobre áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura pública.

Desde el sector empresarial, el mensaje es claro: “El que no la debe, no la teme; por eso no entendemos por qué no se discuten estos proyectos ni por qué se paraliza un debate que la ciudadanía exige con urgencia. Cada día de retraso envía un mensaje equivocado a quienes aún creen en la justicia”.

8 mil denuncias y un sistema paralizado

Entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recibió 8,197 denuncias, de las cuales el 92% (7,570) están relacionadas con casos de corrupción. Para Arias, estas cifras reflejan la magnitud del problema y la responsabilidad de los tomadores de decisiones.

Estas cifras deberían bastar para dimensionar la magnitud del problema y la responsabilidad que recae sobre quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo”, enfatizó.

“Panamá merece instituciones fuertes”

Arias apeló a la voluntad política y ciudadana para construir un país más justo. “La corrupción nos ha hecho mucho daño: roba recursos, desmotiva el esfuerzo honesto y erosiona la esperanza colectiva. Pero somos más los que creemos en la integridad, en el trabajo honesto y en un país que crezca sobre bases justas y transparentes”.

En ese sentido, dijo, que es por ello, que “exigimos que se avance con estas iniciativas legislativas. Porque Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios y ciudadanos íntegros, corruptos y corruptores tras las rejas y una sociedad vigilante que no tolere la impunidad. Es momento de demostrar que la honestidad sigue siendo el mejor camino. El país está listo para dar ese paso”.