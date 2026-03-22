Cámara de Comercio respalda Ley de pasantías como avance para el empleo juvenil

En su columna dominical “Cámara opina”, el gremio empresarial señaló que esta normativa representa un paso importante para atender una problemática histórica: la falta de experiencia laboral en jóvenes que buscan su primera oportunidad, frente a las exigencias del mercado laboral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) afirmó este 22 de marzo que el país comienza a avanzar en materia de empleo juvenil, luego de la reciente sanción de la Ley de pasantías.

En su columna dominical “Cámara opina”, el gremio empresarial señaló que esta normativa representa un paso importante para atender una problemática de años: la falta de experiencia laboral en jóvenes que buscan su primera oportunidad, frente a las exigencias del mercado laboral.

De acuerdo con la Cciap, la nueva ley introduce un cambio significativo al reconocer no solo la necesidad de adquirir experiencia, sino también el valor del trabajo juvenil. Entre sus disposiciones, establece una asignación mensual de 450 dólares para los pasantes, con una duración de hasta un año, además de incluir una póliza de riesgos y la garantía de que estas posiciones no sustituirán empleos formales.

El gremio también destacó que la normativa incorpora mecanismos de regulación, al definir el número de pasantes permitido por empresa según su tamaño, así como medidas de supervisión y sanciones en caso de incumplimiento, lo que busca evitar abusos y asegurar su correcta aplicación.

Te podría interesar: Dengue en aumento: Panamá supera los mil casos acumulados y cuatro defunciones en lo que va del 2026

Las pasantías están dirigidas a jóvenes entre 18 y 25 años que se encuentren en formación o que ya cuenten con estudios de nivel medio, técnico o universitario. La iniciativa apuesta por un enfoque práctico, que permita a los participantes adquirir experiencia en entornos laborales reales. Asimismo, se resalta que, al finalizar el programa, la experiencia obtenida será certificada, lo que podría facilitar el acceso a futuras oportunidades laborales.

Aunque la Cciap reconoce que la ley no constituye una solución definitiva al desempleo juvenil, considera que se trata de una medida acertada que contribuye a mejorar la empleabilidad y a reducir las brechas de acceso al trabajo.

El gremio también vinculó esta iniciativa con el contexto económico del país, señalando que el crecimiento registrado en 2025, junto con una inflación moderada, genera condiciones favorables para la generación de empleo.

No obstante, manifestó que el éxito de esta ley no dependerá solo del Gobierno, sino también del compromiso del sector empresarial para abrir espacios y apostar por la formación de talento joven.