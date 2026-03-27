Canal de Panamá presenta LoTSA 2.5 para optimizar la asignación de cupos de tránsito

Según la entidad, esta nueva versión busca ofrecer mayores niveles de certeza, flexibilidad y valor para los clientes, manteniendo la estructura general del programa, pero incorporando ajustes operativos que responden a las dinámicas actuales del mercado marítimo.

Ciudad de Panamá, Panamá/LoTSA 2.5, una actualización del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (Long-Term Slot Allocation), fue lanzado este viernes por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como parte de una serie de mejoras dirigidas a fortalecer el Sistema de Reservaciones de Tránsito.

Según la entidad, esta nueva versión busca ofrecer mayores niveles de certeza, flexibilidad y valor para los clientes, manteniendo la estructura general del programa, pero incorporando ajustes operativos que responden a las dinámicas actuales del mercado marítimo.

Entre los principales cambios destaca la redistribución de cupos según el tipo de paquete y la dirección del tránsito, así como la implementación de procesos de competencia secuencial por categoría. Además, se amplían las opciones para modificar fechas, diferir cupos y cambiar la dirección del tránsito, dependiendo del paquete contratado.

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El programa contempla tres modalidades de servicio —Fix, Flex y Flex+— diseñadas para adaptarse a distintos niveles de flexibilidad operativa, según las necesidades de los usuarios. A esto se suma la habilitación de un equipo especializado de atención al cliente, que brindará soporte a través de diversos canales.

La ACP informó que la subasta de sobre cerrado de LoTSA 2.5 se realizará el 28 de abril de 2026, mientras que la entrada en vigor del programa está prevista para el 16 de mayo del mismo año. Las fechas de tránsito incluidas en esta fase abarcarán desde el 5 de julio de 2026 hasta el 2 de enero de 2027.

Con esta actualización, la entidad busca optimizar la planificación de los tránsitos y reforzar la competitividad del Canal frente a las exigencias del comercio marítimo internacional.