Canal de Panamá abre convocatoria para su Programa de Ayudante Estudiantil técnico-industrial

Danna Durán - Periodista
27 de noviembre 2025 - 17:08

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá anunció la apertura del Programa de Ayudante Estudiantil, una iniciativa dirigida a jóvenes que deseen adquirir experiencia laboral en el área técnico-industrial y aplicar los conocimientos aprendidos durante su formación académica.

El programa está orientado a graduados de los últimos cinco años de bachilleratos técnicos profesionales en especialidades como:

  • Electricidad
  • Mecánica
  • Electromecánica
  • Electrónica
  • Construcción
  • Refrigeración y plomería

También podrán participar estudiantes que actualmente cursen una carrera técnica industrial.

Según la información compartida por la vía oficial, el plan tiene una duración de 89 días y se desarrollará tanto en el sector Pacífico como en el Atlántico.

Los participantes deberán cumplir una jornada mínima obligatoria de 20 horas y podrán laborar hasta 40 horas semanales, con una remuneración de 3.50 dólares por hora.

Entre los requisitos adicionales se encuentran:

  • Saber nadar
  • Contar con disponibilidad diurna dentro del horario de 7:00 a.m. a 4:16 p.m.
  • No mantener un empleo al momento de la postulación
  • Haber culminado la educación secundaria.

Para aplicar, los interesados deben registrarse en el portal estudiantes.delcanal.com, completar el formulario y adjuntar su cédula, diploma y un video de hasta un minuto explicando sus motivaciones para participar en la experiencia.

