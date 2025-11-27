Canal de Panamá abre convocatoria para su Programa de Ayudante Estudiantil técnico-industrial
El programa está orientado a graduados de los últimos cinco años de bachilleratos técnicos profesionales. También podrán participar estudiantes que actualmente cursen una carrera técnica industrial.
Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá anunció la apertura del Programa de Ayudante Estudiantil, una iniciativa dirigida a jóvenes que deseen adquirir experiencia laboral en el área técnico-industrial y aplicar los conocimientos aprendidos durante su formación académica.
El programa está orientado a graduados de los últimos cinco años de bachilleratos técnicos profesionales en especialidades como:
- Electricidad
- Mecánica
- Electromecánica
- Electrónica
- Construcción
- Refrigeración y plomería
También podrán participar estudiantes que actualmente cursen una carrera técnica industrial.
Según la información compartida por la vía oficial, el plan tiene una duración de 89 días y se desarrollará tanto en el sector Pacífico como en el Atlántico.
Los participantes deberán cumplir una jornada mínima obligatoria de 20 horas y podrán laborar hasta 40 horas semanales, con una remuneración de 3.50 dólares por hora.
Entre los requisitos adicionales se encuentran:
- Saber nadar
- Contar con disponibilidad diurna dentro del horario de 7:00 a.m. a 4:16 p.m.
- No mantener un empleo al momento de la postulación
- Haber culminado la educación secundaria.
Para aplicar, los interesados deben registrarse en el portal estudiantes.delcanal.com, completar el formulario y adjuntar su cédula, diploma y un video de hasta un minuto explicando sus motivaciones para participar en la experiencia.