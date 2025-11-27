Mulino desconoce interés de empresas chinas en puertos del Canal

Bugaba, Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió, en su conferencia semanal, sobre las informaciones sobre una supuesta postulación de empresas chinas para concesiones portuarias en el canal de Panamá.

“No hay. Se pueden postular donde ellos quieran, pero no hay ningún proceso abierto con relación a los puertos en Panamá. Ninguno. Cada puerto tiene su concesión, su concesionario y opera. No tiene ninguna empresa china que postularse para puertos panameños porque ese proceso ni siquiera existe. ¿No? Así que no sé de dónde han sacado esa, esa, esa noticia", respondió Mulino.

Mulino expresó que "evidentemente, llegará algún momento en que esas cosas se tendrán que ventilar, pero en este momento no hay ninguna oportunidad, ni es cierto, y mucho menos tomado en serio, de que el gobierno panameño haya acusado recibo”, afirmó el presidente Mulino.

Nota relacionada: China participa en proceso para nuevos puertos en canal de Panamá pese a amenazas de Trump

Antecedentes

En nota de AFP; se informó que China participa en igualdad de condiciones en el proceso que adjudicará la construcción de dos nuevos puertos en el Canal de Panamá, dijo este pasado martes el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, pese a la posición de Estados Unidos de retomar su control.

El presidente Donald Trump asegura que el canal está bajo control de Pekín porque la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

"Tenemos que estar abiertos a la participación de todas las partes interesadas", dijo a periodistas el administrador del canal, Ricaurte Vásquez.

También hay que "hacerlo en la más amplia competencia", indicó Vásquez, según el cual todas las compañías tienen las mismas opciones.

El directivo evitó especular sobre una posible escalada de tensiones con Estados Unidos si las obras fueran adjudicadas en el futuro a firmas chinas.

"Uno cruza el puente cuando llega al río, entonces vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia", afirmó ante una pregunta de la AFP.

El próximo lunes comenzará una serie de reuniones con diferentes consorcios como parte del proceso que llevará a licitar la construcción de los puertos de Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, anunció el administrador.

Entre las empresas interesadas figuran las hongkonesas Cosco Shipping Ports y Orient Overseas Container Line (OOCL).

También han mostrado interés compañías como la singapurense PSA International, la taiwanesa Evergreen, la alemana Hapag Lloyd, la danesa Maersk y la francesa CMA Terminals–CMA.

Los cinco principales puertos de Panamá están próximos al canal y son operados por concesionarias de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Singapur.

El canal de 80 kilómetros, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, mueve el 5% del comercio marítimo mundial.