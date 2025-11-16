Canal de Panamá realizó su prueba anual de compuertas en el vertedero de Gatún

La evaluación contó con la participación de un equipo multidisciplinario encargado de verificar el desempeño de los motores, los sistemas electromecánicos y otros componentes esenciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/En días pasados, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) llevó a cabo su prueba anual de las compuertas del vertedero de Gatún, un procedimiento clave para garantizar el funcionamiento del sistema que regula el nivel del agua en la vía interoceánica, especialmente antes del periodo de control de inundaciones.

De acuerdo con información de la entidad, la evaluación contó con la participación de un equipo multidisciplinario encargado de verificar el desempeño de los motores, los sistemas electromecánicos y otros componentes esenciales.

En total, las 14 compuertas del vertedero fueron sometidas a revisión. Cada una de ellas puede operarse de forma individual o en secuencia, según los protocolos establecidos para la gestión hidráulica.

La represa de Gatún, construida en 1914 sobre el valle del río Chagres, es la estructura que dio origen al lago Gatún, uno de los elementos más importantes del corredor de agua dulce que alimenta al canal de Panamá.

Además de su función en la regulación del caudal, la institución indicó que la represa alberga una central hidroeléctrica que provee la energía requerida para el funcionamiento de las esclusas y otros sistemas de la vía acuática.

“Mantener en óptimas condiciones esta estructura centenaria es esencial para la seguridad del Canal y sus operaciones. Detrás de cada prueba hay ciencia, tecnología y un equipo humano altamente especializado que garantiza que el sistema funcione de manera confiable ante cualquier eventualidad”, señaló Ajax Murillo, gerente de Hidrología del Canal de Panamá.