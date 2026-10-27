Canal de Panamá: Junta Asesora realiza reunión 41 y recorren áreas de nuevos proyectos

Tommy Thomsen enfatizó que “el Canal de Panamá enfrenta un entorno de cambios profundos, pero tiene una posición única para seguir siendo un conector clave del comercio mundial. Esta Junta seguirá aportando su experiencia para acompañar ese camino”.

Ciudad de Panamá/La junta directiva y la junta asesora del canal de Panamá celebran su reunión número 41. El lunes 26 de octubre en la ciudad de Panamá se dio inicio a esta reunión, dando partida al análisis de las iniciativas estratégicas del Canal, asimismo el comercio marítimo mundial y concluirá este miércoles 28 de octubre.

Dentro de estos tres días, se celebró el relevo de la presidencia de la Junta Asesora. El estadounidense William J. Flanagan pasa su puesto al empresario danés Tommy Thomsen. Con siete años liderando Lauritzen Fonden, principal fundación empresarial de Dinamarca, y con más de tres décadas en el sector marítimo y naviera, Tommy Thomsen es el nuevo presidente de la Junta Asesora del Canal de Panamá.

Con una nueva presidencia, se integran dos nuevos miembros: el presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Oscar Hasbún Martínez, y el profesor de la Universidad de Texas A&M en Galveston, el doctor Jean Paul Rodriguez.

Con un recorrido por las esclusas de Cocolí, Centro Integrado de Control de Operaciones (CICO), parte del área en la que se están desarrollando los proyectos del gasoducto y la extensión del corredor logístico. Asimismo, la nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, y el subadministrador, Miguel Lorenzo, evidenciaron el avance de los proyectos, el funcionamiento de las esclusas y del centro de control de operaciones desde donde se gestiona el tránsito de buques de la vía.

“Las recomendaciones de la Junta Asesora son un insumo valioso para las decisiones que tomamos sobre el futuro del Canal. Su visión nos ayuda a anticipar los cambios del comercio mundial y a asegurar un Canal confiable, sostenible y competitivo para las próximas generaciones”, expresó el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, Jose Ramón Icaza.

Por otro lado, el nuevo presidente de la Junta Asesora del Canal de Panamá, Tommy Thomsen, enfatizó que “el Canal de Panamá enfrenta un entorno de cambios profundos, pero tiene una posición única para seguir siendo un conector clave del comercio mundial. Esta Junta seguirá aportando su experiencia para acompañar ese camino”.

Dentro de la reunión que se está llevando a cabo, ambas juntas se estarán tratando asuntos prioritarios para el Canal de Panamá, siendo como la diversificación de ingresos y la competitividad de la vía interoceánica, además de la estrategia hídrica operativa ante el fenómeno de El Niño.