Canal de Panamá lanza programa de aprendices para fortalecer relevo generacional

El programa inicia con un grupo piloto de 75 aprendices y se desarrolla a través de la Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá lanzó este martes su Programa de Aprendices, una iniciativa estratégica enfocada en la formación de talento técnico, la transferencia de conocimiento entre generaciones y el fortalecimiento del relevo necesario para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.

El programa inicia con un grupo piloto de 75 aprendices y se desarrolla a través de la Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal. Su estructura combina formación práctica, disciplina y acompañamiento especializado en oficios clave vinculados a la operación y mantenimiento de la vía interoceánica.

“El Programa de Aprendices no solo satisface necesidades del Canal, sino que abre la oportunidad a panameños a que tengan herramientas de éxito personal y que puedan culminar no solo profesionalmente, sino con plenitud, sus capacidades humanas”, destacó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales.

De acuerdo con proyecciones de la institución, durante la próxima década se requerirá la incorporación de cerca de 3,000 nuevos colaboradores, principalmente en áreas técnicas y operativas. En ese contexto, el programa se perfila como un instrumento clave para preservar los altos estándares operativos y asegurar la continuidad del conocimiento crítico dentro de la organización.

Por su parte, el vicepresidente de Capital Humano, Rubén Pérez, explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para dotar al Canal del talento necesario y garantizar el relevo generacional.

“Para ello se diseñó la Academia de Talento, como el eje que integra y prepara a las futuras generaciones que asegurarán la continuidad operativa de la institución”, indicó.

Como parte del acto de lanzamiento, se realizó la tradicional ceremonia de entrega de cascos por oficio, un símbolo que marca el inicio del proceso formativo y el compromiso de los participantes con su desarrollo profesional.

El evento también contó con la participación de Enrique Sánchez Salmón, miembro de la Junta Directiva del Canal, quien compartió su experiencia tras haber iniciado su carrera en la institución como aprendiz en una versión anterior del programa: “Yo fui aprendiz hace 56 años y conozco personalmente el valor del programa al que ustedes entran hoy”.