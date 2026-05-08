Canal de Panamá refuerza su estrategia de crecimiento y sostenibilidad tras reunión con su Junta Asesora

Durante el encuentro también se revisaron los avances de la Estrategia 2025-2035, incluyendo iniciativas relacionadas con la gestión del talento, planificación de sucesión, liderazgo, transformación digital y fortalecimiento de la toma de decisiones.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá celebró una nueva reunión conjunta entre su Junta Directiva y la Junta Asesora, en la que se abordaron estrategias enfocadas en fortalecer la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de la vía interoceánica frente a los desafíos del comercio mundial.

Las sesiones se realizaron del 6 al 8 de mayo en Norfolk, donde se presentó un informe sobre las operaciones, el mercado y el desempeño financiero del Canal con corte al 31 de marzo de 2026, además de las perspectivas para el año fiscal en curso.

Durante el encuentro también se revisaron los avances de la Estrategia 2025-2035, incluyendo iniciativas relacionadas con la gestión del talento, planificación de sucesión, liderazgo, transformación digital y fortalecimiento de la toma de decisiones basada en datos.

Uno de los temas centrales fue el avance de los proyectos hídricos, especialmente el desarrollo del proyecto del Lago de Río Indio, considerado clave para garantizar la seguridad hídrica de la población y la sostenibilidad operativa del Canal. En la reunión se analizaron los progresos en los procesos de acuerdos individuales y reasentamiento vinculados a esta iniciativa.

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La agenda incluyó además la evaluación del programa de diversificación de ingresos, con énfasis en nuevos modelos de negocio relacionados con infraestructura logística y portuaria, así como proyectos tecnológicos aplicados a la gestión del tráfico marítimo y las operaciones del Canal.

Como parte de la visita, los participantes realizaron recorridos por centros de distribución, instalaciones portuarias y un túnel en construcción en el área de Norfolk, con el objetivo de conocer mejores prácticas internacionales en logística y analizar experiencias que puedan ser aplicadas al Canal de Panamá.

“El Canal de Panamá toma decisiones con una visión de largo plazo y con los más altos estándares de gobernanza. El aporte de la Junta Asesora es fundamental porque nos permite complementar nuestras estrategias con la experiencia de líderes globales”, destacó José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva.

Durante esta reunión también se incorporó a la Junta Asesora el estadounidense Thomas Bostick, teniente general retirado del Ejército de Estados Unidos y excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, con amplia experiencia en infraestructura, recursos hídricos, logística y resiliencia, áreas consideradas estratégicas para el futuro del Canal.

La Junta Asesora del Canal, creada en 1999 bajo la Ley Orgánica del Canal, está conformada por expertos nacionales e internacionales en áreas como comercio, logística, puertos, geopolítica, finanzas y energía, quienes brindan recomendaciones estratégicas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la vía interoceánica.