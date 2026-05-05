Junta directiva y junta asesora del Canal se reúnen en EEUU para definir futuro estratégico

Como parte de la agenda, los participantes aprovecharán su visita a Norfolk para conocer de primera mano prácticas internacionales en logística, entre ellas centros de distribución, operaciones portuarias y proyectos de infraestructura como un túnel actualmente en construcción, con el objetivo de incorporar experiencias aplicables a la gestión del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá realizará del 6 al 8 de mayo en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, la cuadragésima reunión entre su Junta Directiva y la Junta Asesora, un encuentro clave para definir el rumbo estratégico de la vía interoceánica frente a los desafíos globales del sector logístico y marítimo.

Durante la reunión se analizarán los resultados operativos, de mercado y financieros del canal de Panamá con corte al 31 de marzo de 2026, así como los avances en la actualización de la Estrategia 2025–2035, que guía el desarrollo de la ruta en el largo plazo.

Entre los temas centrales destaca la evaluación de iniciativas en gestión del talento, como planificación de sucesión, desarrollo profesional y liderazgo, además de los avances en transformación digital y uso de datos para optimizar las operaciones.

La agenda también incluye proyectos considerados clave para la sostenibilidad del Canal, como el desarrollo del lago de Río Indio, una propuesta orientada a garantizar la disponibilidad de agua tanto para la operación de la vía como para el consumo de la población.

Otro de los ejes del encuentro será la revisión del programa de diversificación de ingresos, que contempla nuevos modelos de negocio y concesiones en infraestructura logística y portuaria, incluyendo el desarrollo de puertos y otros activos estratégicos.

Como parte de la agenda, los participantes aprovecharán su visita a Norfolk para conocer de primera mano prácticas internacionales en logística, entre ellas centros de distribución, operaciones portuarias y proyectos de infraestructura como un túnel actualmente en construcción, con el objetivo de incorporar experiencias aplicables a la gestión del Canal.

La Junta Asesora, creada en 1999 bajo la Ley Orgánica del Canal, está integrada por expertos nacionales e internacionales en áreas como comercio, logística, finanzas, energía y geopolítica, y tiene como función ofrecer recomendaciones para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la vía.

El encuentro refuerza la apuesta del canal de Panamá por una planificación estratégica basada en criterios técnicos y visión global, en un contexto marcado por la evolución del comercio internacional y la presión sobre los recursos hídricos.