Canasta básica disminuye $1.61 en septiembre, según Acodeco

El costo total de la canasta básica familiar de alimentos mostró una leve disminución durante el mes de septiembre, de acuerdo con datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Diosa Barahona, de Acodeco, explicó que el conjunto de 59 alimentos que componen la canasta reflejó una rebaja de $1.61 en comparación con agosto. “El costo total en supermercados fue de $294.25, mientras que en rutas, que incluyen abarroterías y minisúpers, alcanzó los $344.25”, detalló.

La funcionaria destacó que esta diferencia de alrededor de $50 entre los puntos de venta representa un ahorro considerable para las familias que comparan precios antes de comprar.

Entre los productos que presentaron una reducción importante se encuentran la lechuga, el ají, el tomate y el café, además de algunas frutas y vegetales.

La lista de alimentos evaluados incluye diversos grupos: granos como el arroz y las leguminosas, carnes como pollo, babilla, pulpa y costilla, además de productos misceláneos como café, azúcar y sal.

Pese a la leve disminución, el costo de la canasta básica continúa representando cerca del 50% del salario mínimo mensual, según estimaciones. Sin embargo, la entidad aclaró que este indicador tiene un propósito principalmente económico y estadístico, ya que no todas las familias consumen exactamente los mismos 59 productos.

“Este es un indicador que nos permite medir pobreza y orientar políticas públicas de apoyo a la población”, subrayó la funcionaria, quien recordó que la canasta básica debe interpretarse como una referencia, más que como un patrón de consumo rígido.

Información de Hellen Concepción