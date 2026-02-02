Cañazas lleva dos días con problemas de agua potable; hospital mantiene atención médica

El personal del hospital informó que se han implementado medidas para garantizar el suministro mínimo de agua , asegurando la continuidad de los servicios médicos mientras se resuelve la situación.

Cañazas, Veraguas/El distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas, lleva dos días enfrentando problemas en el suministro de agua potable, debido a incidencias que han afectado la operación de la planta local.

El Hospital San Francisco Javier es la instalación más afectada por la contingencia. Desde la dirección médica aseguraron que, pese a las dificultades, la atención médica no se ha suspendido, y hacen un llamado a los usuarios a acudir al centro en caso de necesitar asistencia.

Según las autoridades, las interrupciones se originaron por problemas en el fluido eléctrico, seguidos por las crecidas del río Cañazas, que obligaron a suspender temporalmente las operaciones de la planta de agua. Actualmente, se espera la normalización del servicio, con el reinicio de la producción de agua para abastecer nuevamente al distrito.

El personal del hospital informó que se han implementado medidas para garantizar el suministro mínimo de agua, asegurando la continuidad de los servicios médicos mientras se resuelve la situación.

Con información de Ney Castillo