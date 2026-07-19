Canciller inicia gira por India y Filipinas para fortalecer relaciones comerciales y diplomáticas

Tras concluir su agenda en India, Martínez-Acha viajará a Manila, Filipinas, donde representará a Panamá en la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en sus reuniones conexas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, inició este domingo una gira oficial por India y Filipinas con el objetivo de fortalecer la posición geopolítica y comercial de Panamá en Asia, así como promover nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

La visita comenzó en Nueva Delhi, donde el canciller impulsará una agenda enfocada en estrechar las relaciones bilaterales con India bajo el lema "Dos democracias, dos océanos, un mismo destino", con el propósito de consolidar a Panamá como la puerta de entrada para las inversiones y la innovación india hacia las Américas.

La agenda oficial contempla este lunes una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, durante la cual Martínez-Acha reiterará la solicitud para que ese país se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, mecanismo que garantiza el tránsito libre y seguro por la vía interoceánica.

Como parte de su visita, el canciller también sostendrá encuentros de cooperación técnica en el Instituto Indio de Tecnología y con representantes de la Alianza Solar Internacional (ISA), donde se abordarán temas relacionados con energías renovables y desarrollo sostenible.

Tras concluir su agenda en India, Martínez-Acha viajará a Manila, Filipinas, donde representará a Panamá en la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en sus reuniones conexas.

Durante este encuentro, el Gobierno panameño buscará promover las ventajas competitivas del país como plataforma logística y digital, con miras a fortalecer los vínculos económicos con las economías emergentes del sudeste asiático.