Canciller Martínez-Acha sostuvo encuentros con líderes regionales sobre desafíos del hemisferio

Durante estos encuentros el canciller destacó la cita diplomática de la conmemoración de los 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá.

Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, dialogó con presidentes y cancilleres de la región sobre seguridad hemisférica, control fronterizo, y además destacó la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, una cita diplomática que espera reunir a líderes de varios países.

Durante estos intercambios se planteó la necesidad de reforzar la cooperación regional frente a estructuras criminales que operan a nivel transnacional y que representan una amenaza para la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y el desarrollo económico de los países.

Los participantes coincidieron en que el sistema criminal transnacional constituye uno de los mayores desafíos para la estabilidad del hemisferio y requiere respuestas coordinadas entre los Estados.

En el marco de estos encuentros, el canciller panameño dialogó con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con la presidenta electa de ese país, Laura Fernández, con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Asimismo sostuvo contactos con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, el canciller de Argentina, Pablo Quirno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Energía de ese país, Chris Wright.

Durante las conversaciones también se intercambiaron impresiones sobre el contexto internacional actual y las principales citas diplomáticas previstas para el año 2026, entre ellas la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y la conmemoración de los 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá.

Las delegaciones manifestaron interés en participar en estas convocatorias internacionales, reconociendo el valor simbólico y político de Panamá como espacio de encuentro, diálogo y cooperación entre las naciones del continente.

Panamá conmemora en 2026 el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 (22 de junio de 1826), la asamblea histórica convocada por Simón Bolívar para la unidad latinoamericana. El gobierno ha declarado 2026 como el "Año del Congreso Anfictiónico", consolidando al país como epicentro del diálogo hemisférico, el multilateralismo y la diplomacia regional.

La delegación panameña destacó además que el país, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, impulsa una política exterior pragmática, responsable y comprometida con la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del hemisferio.

Los encuentros se desarrollaron en el marco de la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.