Canciller de Panamá inicia visita oficial a El Salvador para fortalecer relaciones e integración regional

A su llegada a la capital salvadoreña, el canciller panameño fue recibido por el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque.

Ciudad de Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este miércoles a San Salvador para iniciar una visita oficial enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y promover una mayor integración entre los países de Centroamérica.

A su llegada a la capital salvadoreña, el canciller panameño fue recibido por el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque.

Como parte de su agenda, Martínez-Acha Vásquez sostendrá una reunión con su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, con quien abordará los principales asuntos de interés común entre ambos países.

Durante el encuentro se prevé revisar temas relacionados con la cooperación, el comercio y el desarrollo político y social, en busca de fortalecer los vínculos entre Panamá y El Salvador.

El jefe de la diplomacia panameña también se reunirá con la nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Lina Ajoy Rojas, en la sede del organismo, ubicada en San Salvador.

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En esta reunión, Panamá planteará la necesidad de fortalecer la institucionalidad del SICA, mejorar los mecanismos de concertación política entre los Estados miembros y retomar proyectos conjuntos que contribuyan al desarrollo de la región.

La agenda también estará orientada a impulsar respuestas regionales frente a los principales desafíos económicos y sociales que enfrenta Centroamérica.

La visita oficial de Martínez-Acha Vásquez se desarrolla además en un contexto de relevancia histórica para ambos países, al coincidir con la conmemoración de los 117 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y El Salvador.