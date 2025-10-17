Canciller de Panamá se refiere a presuntas amenazas de retiro de visas de EEUU a empresarios

Coclé/El canciller de la República, Javier Martínez Acha, reaccionó este jueves a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien denunció presuntas amenazas de una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos a empresarios panameños, por sus relaciones comerciales con empresas chinas.

Martínez Acha afirmó que el Gobierno actuará con prudencia ante este tipo de situaciones.

“Comprenderán que nosotros tenemos que ser bastante discretos en estos asuntos. Pero sí, no me parece oportuno que comerciantes que están haciendo transacciones perfectamente legales sean objeto de este tipo de situaciones”, señaló el canciller.

Contexto

Las declaraciones surgen luego de que el presidente Mulino confirmara la existencia de rumores sobre supuestas advertencias a empresarios panameños por parte de funcionarios estadounidenses.

“Cierto es, y esa información sí la tengo, que hay una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas. Eso no es coherente con la buena relación que yo aspiro a tener con Estados Unidos”, expresó el mandatario.

Mulino subrayó que, aunque Washington tiene derecho a otorgar o revocar visas, “no debe hacerlo bajo amenaza”. Además, recalcó que el conflicto bilateral entre China y Estados Unidos no involucra a Panamá y que no aceptará presiones que afecten la seguridad jurídica del país.

“No es sano para la relación, ni para la vida jurídica del país, que se utilice a Panamá como caballito para sancionar o eliminar a una empresa china que ya opera aquí”, advirtió Mulino.