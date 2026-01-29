Capacitación de docentes y técnicos del IPHE inicia el 2 de febrero para fortalecer la educación inclusiva

El programa, que se desarrollará del 2 al 13 de febrero, contará con facilitadores especializados en cada sede del instituto y contempla un acompañamiento con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Panameño de Educación (IPHE) iniciará el lunes 2 de febrero sus capacitaciones de verano 2026, dirigidas a 1,191 docentes y más de 400 técnicos de todo el país, con el objetivo de fortalecer la educación de más de 18,000 estudiantes con capacidades especiales.

La directora general del IPHE destacó que estas jornadas formativas permitirán que los docentes conozcan y apliquen técnicas especializadas para la enseñanza inclusiva, mientras que los técnicos reforzarán su acompañamiento pedagógico y práctico en cada centro educativo.

“Estas capacitaciones no solo mejoran el aprendizaje de los estudiantes, sino que también les permitirán realizar prácticas profesionales y aumentar sus oportunidades de inserción laboral”, explicó.

El programa, que se desarrollará del 2 al 13 de febrero, contará con facilitadores especializados en cada sede del instituto y contempla un acompañamiento con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. Esto busca preparar a los estudiantes en oficios específicos y asegurar su integración productiva en la sociedad.

“La preparación de los estudiantes en tareas concretas les permitirá convertirse en miembros activos de la comunidad y del mercado laboral”, añadió la directora.

Con esta iniciativa, el IPHE refuerza su compromiso con la educación inclusiva, garantizando que cada alumno reciba los recursos y apoyo necesarios desde el inicio del año lectivo.