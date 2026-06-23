Capturan en Tocumen a presunto integrante de la pandilla Bagdad Santa Eduviges

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo estaría relacionado con diversos hechos criminales, entre ellos homicidios, tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre requerido por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante una diligencia de allanamiento realizada en el corregimiento de Tocumen.

Según informó la entidad, el sospechoso presuntamente mantiene vínculos con la estructura criminal autodenominada Bagdad Santa Eduviges, organización que fue desarticulada el pasado 22 de mayo mediante la Operación Combate, desarrollada por las autoridades como parte de las acciones contra el crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo estaría relacionado con diversos hechos criminales, entre ellos homicidios, tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

La captura forma parte de las labores de seguimiento e investigación que adelantan los organismos de seguridad para ubicar a otros presuntos integrantes de esta organización y de otras estructuras criminales que operan en distintos puntos del país.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando acciones de inteligencia y operativos coordinados con las autoridades competentes para combatir las actividades delictivas vinculadas al pandillerismo y al crimen organizado.

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