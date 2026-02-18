Carnaval 2026: Autoridad de Aseo recolecta 48 toneladas de desechos y refuerza operativos de limpieza

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) desplegó un amplio operativo de limpieza durante los Carnavales 2026, que iniciaron la noche del viernes y culminarán la madrugada del miércoles con el tradicional entierro de la sardina.

Como parte de estas acciones, la institución reforzó la atención en los principales puntos de celebración, destacando la Cinta Costera, San Miguelito y Juan Díaz, donde se desarrollaron actividades multitudinarias.

En la Cinta Costera se utilizaron barredoras mecánicas y se contó con el apoyo de más de 100 colaboradores, entre personal de barrido y las conocidas “hormiguitas”, quienes trabajaron de manera continua para mantener el área en óptimas condiciones. Este martes de Carnaval, las labores se iniciaron desde las 4:00 de la tarde, con el objetivo de dejar el sitio preparado para las actividades nocturnas y la presentación en la tarima artística.

Nota relacionada: Autoridad de Aseo confirma horarios de recolección de basura en San Miguelito

Hasta este martes, el operativo ha permitido la recolección de aproximadamente 35 toneladas de desechos en la Cinta Costera, 10 toneladas en el distrito de San Miguelito y 3 toneladas en el corregimiento de Juan Díaz, para un total de 48 toneladas.

En Juan Díaz, 25 hormiguitas participaron en la limpieza de las áreas donde se realizaron los tradicionales culecos. Mientras tanto, en San Miguelito, un equipo de 70 colaboradores, entre personal de barrido y recolección, trabajó intensamente para garantizar la limpieza antes y después de los eventos nocturnos.