Hechos de tránsito en el Carnaval 2026: Más sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol; menos accidentes

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ofreció el balance oficial de las operaciones de tránsito durante las fiestas de Carnaval 2026. El mayor Celestino Reyna, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, destacó que, si bien bajaron los accidentes generales, las cifras de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol mostraron un incremento respecto al año anterior.

Durante el operativo se monitoreó el desplazamiento de más de 149 mil vehículos hacia el interior del país, de los cuales aproximadamente 110 mil ya habían retornado a la ciudad de Panamá al momento del reporte, faltando aún unos 33 mil por completar el viaje de vuelta.

Incremento en conductores ebrios

Uno de los puntos más críticos revelados por el mayor Reyna fue el aumento considerable en las sanciones por conducir en estado de ebriedad.

El año pasado, 2025, fueron 296 personas sorprendidas en estado de embriaguez comprobada, mientras que en este Carnaval 2026 la cifra ascendió a 466 detenidos. Esto significa un incremento de más de 170 conductores sacados de circulación por poner en riesgo la vida de terceros.

Reyna indicó que esta cifra podría aumentar ligeramente, ya que, al momento del reporte, aún había personas saliendo de los famosos "topones" en el área del interior. Además del alcohol, se identificó el cansancio como un factor recurrente en los siniestros, producto de jornadas largas de hasta 5 días de desplazamiento y actividades nocturnas continuas.

Para el retorno final, la autoridad enfatizó la necesidad de descanso como medida preventiva. Se recomienda que, si va a manejar, se estacione en un lugar seguro cada 2 horas para evitar la fatiga.

La Policía Nacional mantuvo una fiscalización férrea a lo largo de la carretera Panamericana, incluso en dos turnos durante el día y la noche, reforzando puntos críticos como Capira.

Balance de accidentes y víctimas mortales

En cuanto a la seguridad vial, el oficial informó que este año se atendieron un total de 423 accidentes de tránsito, lo que representa 12 siniestros menos en comparación con el periodo festivo de 2025.

En cuanto a los lesionados, se registraron 145 personas heridas, una cifra que también disminuyó en 17 casos frente al carnaval pasado.

Sin embargo, el mayor Reyna confirmó que lastimosamente se registró una pérdida de vida humana. La víctima fatal ocurrió por un hecho de atropello en el sector de la carretera Boyd-Roosevelt, próximo al centro comercial Los Andes.

El mayor Reyna señaló que estas cifras indican que, en general, la ciudadanía siguió las recomendaciones, aunque el saldo doloroso para la familia de la única víctima resalta la importancia crítica de la prevención en las vías.