Más que carnaval: herencia cultural y memoria afrocolonial en las calles de Colón

Más que una celebración festiva, esta manifestación cultural es un acto de identidad, memoria histórica y herencia afrodescendiente que se transmite de generación en generación en las comunidades de Colón.

Colón/En la provincia de Colón, los Diablos Sucios mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas y llamativas del Caribe panameño. Durante el llamado Tempe de Soto o “Tiempo de Nosotros”, estos personajes recorren calles y comunidades con coloridos trajes y máscaras, cautivando tanto a locales como a turistas en plena temporada de carnaval.

Francisco Mayri explicó que, para la comunidad congo, el Diablo simboliza al “amo opresor” y representa la lucha contra el demonio encarnado en una vestimenta que evoca el repudio y el temor que vivieron los negros esclavizados. Señaló además que durante el “Tempe de Soto” se otorgaba un tiempo de libertad a los esclavos para realizar sus festejos y manifestaciones culturales.

Historiadores detallan que el vestuario también encierra un profundo significado. Los colores atraviesan distintas etapas: inicialmente predomina el rojo; luego se combina con negro, hasta que este último gana mayor fuerza, en un proceso que puede extenderse por siete años. Los elementos del traje, como los cascabeles, simbolizan las cadenas impuestas por los amos, mientras que el látigo representa la opresión. La máscara, por su parte, constituye una forma de burla y resistencia frente a los opresores.

Información de Néstor Delgado