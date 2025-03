Estamentos de seguridad han brindado atenciones por picaduras de medusas, golpes de calor y agotamiento

Las picaduras de aguamalas o medusas, los golpes de calor y el agotamiento son las principales emergencias atendidas por el Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en las playas donde mantienen cobertura durante el operativo de Carnaval.

Según Reyes Jiménez, director de la Academia de Sinaproc, las playas están vigiladas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al igual que los culecos en distintos puntos del país.

Explicó que la picadura de medusa provoca ardor en las víctimas, en su mayoría niños o mujeres embarazadas, quienes son atendidos por la Cruz Roja.

Además, señaló que en algunas playas ocurre el fenómeno de "corriente de resaca", por lo que recomiendan a los bañistas tomar precauciones, sobre todo si no conocen el lugar. Destacó que es fundamental mantenerse dentro del área de cobertura de protección civil o de las instituciones de seguridad presentes en ese momento.

Para Jiménez, el operativo de Carnaval ha tenido un 90% de éxito, recordando que lo más importante es la seguridad al ingresar a ríos, lagos y piscinas. Advirtió que el país está en época de transición, y algunas vertientes mantienen lluvias que pueden formar diques, lo que aumenta el riesgo de cabezas de agua, especialmente en las cordilleras.

"Si no sabe nadar, no entre al agua o asegúrese de que haya alguien vigilando a los niños, porque no podemos cubrir a toda la familia. Nuestra labor es prevenir y proteger la vida de los ciudadanos que están disfrutando", expresó.

El operativo Guardianes cubre entre 22 y 25 playas a nivel nacional, incluyendo cuatro en Chiriquí y Bocas del Toro, algunas con bandera roja debido a las condiciones del mar. Instó a los bañistas a estar atentos al silbato de evacuación, al megáfono o a las indicaciones de los guardavidas del Senafront o Senan.

También destacó que hay playas sin cobertura, pero con una alta afluencia de visitantes, aunque en algunas hay presencia de miembros del Servicio Nacional Aeronaval.

Jiménez enumeró las atenciones brindadas en los culecos, señalando que hasta el momento han recibido varios reportes.

"El lunes, 31 mil personas estuvieron en el área de cobertura. Muchas fueron atendidas por agotamiento, trasnocho y golpes de calor. Algunas estaban totalmente exhaustas y fueron llevadas a los puestos de atención, pero hasta ahora no hemos tenido incidentes graves en el Wawuancó y la Cinta Costera", afirmó.

Finalmente, envió un mensaje a los conductores que retornan a la ciudad: manejar con precaución, revisar sus vehículos, contar con un conductor designado y velar por la seguridad de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y mascotas.