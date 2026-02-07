Carnavales 2026: Más de 30 mil agentes serán desplegados para garantizar seguridad

Unos 400 agentes serán desplegados en Herrera y otros 600 en Las Tablas.

Las Tablas, Los Santos/Con un despliegue nacional de más de 30,000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, se anunció el inicio del operativo "Carnavales Seguros 2026", una de las acciones de seguridad más amplias del año, orientada a prevenir incidentes, proteger la vida y asegurar que las festividades se desarrollen en orden.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante una conferencia de prensa en el cuartel policial de Las Tablas, uno de los principales epicentros del Carnaval. Allí precisó que el operativo comenzará antes del inicio oficial de las fiestas y se mantendrá activo durante todos los días de celebración en el país.

En ese sentido, se detalló que unos 400 agentes serán desplegados en Herrera y otros 600 en Las Tablas.

“Nuestra prioridad es clara: que cada persona regrese segura a casa”, reiteró el ministro, al manifestar que el plan responde a una planificación anticipada y a la coordinación de todos los estamentos de seguridad a nivel nacional.

El ministro también manifestó que igualmente el equipo estará pendiente de los más buscados y de aquellos que buscan alterar el orden.

Por su parte, el gobernador de Las Tablas, Fernando González manifestó que los carnavales de Las tablas tendrán la seguridad que la gente se merece, pero llamó la atención a la comunidad para que aporte su ayuda en la vigilancia de cualquier flagelo.

El dispositivo contempla presencia policial permanente en zonas de alto flujo, controles preventivos, vigilancia terrestre, aérea y marítima, así como acciones específicas para la protección de niños, niñas y adolescentes, uno de los llamados centrales de las autoridades para estas festividades.

Durante la conferencia también participaron el gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González; el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia; el director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís; y el subdirector de la Policía Nacional, Castro, quienes respaldaron el operativo interinstitucional.

El Ministerio de Seguridad Pública hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los visitantes a celebrar con responsabilidad, destacando que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial, sino también del comportamiento individual y colectivo.

Bajo el lema “Carnavales Seguros 2026: disfrutar es posible cuando la seguridad está presente”, las autoridades reiteraron que el objetivo final del operativo es que la fiesta se viva con alegría, pero sin poner en riesgo vidas humanas.

Con información de Eduardo Javier Vega.