Tonadas, culecos y carros alegóricos marcan la antesala del Carnaval de Chepo

Como viento en popa avanzan los preparativos del Carnaval en el distrito de Chepo, donde los organizadores de las tradicionales tunas de Calle Arriba y Calle Abajo prometen cuatro días de lujo, esplendor, creatividad y sana rivalidad, durante una de las fiestas más representativas del folclore capitalino.

En el pueblo de Chepo, las tonadas carnavaleras ya se escuchan a la vuelta de la esquina. Ambas tunas aseguran estar listas para medir fuerzas durante la coronación de las reinas y a lo largo de los cuatro días de Carnaval.

Calle Arriba apuesta por un carnaval sano y familiar

Desde Calle Arriba de Chepo, sus organizadores informaron que todo está listo para ofrecer un carnaval sano y familiar, que contará con la presentación de diversos artistas, actividades culturales y el respeto por las tradiciones. “Hay reinas, hay topones, hay picardía. Eso es lo que tratamos de mantener: la esencia viva del Carnaval y trabajar de la mano ambas tunas para ofrecer un buen espectáculo, hasta lograr que se venda como el Carnaval de Las Tablas”, expresó uno de los organizadores.

Indicaron además que los culecos en Chepo se realizarán desde el mediodía hasta las 4:00 de la tarde, como parte de la programación oficial.

Calle Abajo promete innovación y esplendor

Por su parte, la tuna de Calle Abajo de Chepo aseguró que no se quedará atrás y que ya se encuentra lista para su última práctica de tonadas, programada para este sábado en el pueblo. “Los carros alegóricos vienen con innovación. Calle Abajo siempre se distingue por el buen gusto, el lujo, mucha agua y esplendor”, señalaron miembros de la tuna.

Ambas agrupaciones coinciden en que la competencia será intensa, pero siempre dentro de un ambiente de respeto y tradición.

Un carnaval cargado de historia y folclore

El Carnaval de Chepo es considerado uno de los más tradicionales y simbólicos de la ciudad, ya que resalta la cultura, rituales y tradiciones de la comunidad. Además, representa una importante herencia afrocolonial e indígena, visible en la presencia de los diablos sucios y otros personajes enmascarados que recorren las calles durante las festividades.

Esta mezcla cultural convierte al carnaval chepano en una expresión viva del folclore panameño, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.