Caso Dayra Caicedo: ‘El compromiso es estar 24/7 en la búsqueda’, asegura el procurador de la Nación

Azuero/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, dijo que el Ministerio Público ha estado pendiente de la investigación sobre el caso de Dayra Caicedo 24/7 a través de su fiscal coordinador y otros fiscales de apoyo, cuando este miércoles 19 de marzo se cumple un mes desde que se le vio por última vez.

Agregó que se han realizado más de 250 empadronamientos de ubicaciones, tratando de ubicarla; alrededor de casi 50 allanamientos; hay dos personas detenidas y dos personas con orden de aprehensión.

Gómez indicó que, por la naturaleza y lo delicado del caso, ciertas informaciones que se manejan se tienen que mantener en reserva por seguridad de la víctima que está relacionada al proceso.

“El compromiso por parte de la Procuraduría y los entes investigativos es estar 24/7 pendiente en la búsqueda de Dayra Caicedo”, sostuvo.

El procurador manifestó que desconoce que se haya solicitado dinero por la joven.

Han pasado 30 días desde la desaparición de Dayra Caicedo Miranda, la joven de 23 años que fue privada de su libertad el pasado 19 de febrero en Vista Alegre, distrito de Arraiján. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, las investigaciones no han logrado dar con su paradero. Hasta la fecha, tres personas han sido aprehendidas por su presunta vinculación con el caso, pero la angustia de su familia y amigos sigue creciendo con cada día que pasa.

Su familia la ha buscado, ha realizado vigilias y esta tarde continuarán con las acciones.

Las capturas y la relación entre los detenidos

El primer detenido, Julio Anel Bayo Solís, de 43 años, fue aprehendido en el corregimiento de Parque Lefevre siete días después del secuestro. Bayo Solís no es un desconocido para la justicia: en 2003, fue condenado por el femicidio de una joven embarazada de 23 años.

Posteriormente, las autoridades capturaron a Carol Rodríguez Moreno, de 44 años, quien, según reveló la Fiscalía, mantiene una relación sentimental con Bayo Solís. En la audiencia de garantías, se le imputaron los delitos de privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita en perjuicio de Dayra Caicedo.

La tercera captura se dio recientemente. Una mujer fue aprehendida en relación con la desaparición de la joven, aunque las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su rol en el caso.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La investigación apunta a que al menos cuatro hombres participaron en la privación de libertad de Dayra Caicedo. Además de los tres detenidos, la Fiscalía de Panamá Oeste mantiene una orden de captura contra Oldemar Alexis Forth Moya, de 23 años, quien sigue prófugo.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, ha señalado que el caso es complejo y que no se trata de un secuestro, ya que hasta el momento no se ha solicitado rescate.

“Por la garantía y la seguridad de la joven, no queremos revelar mayores detalles”, expresó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en conferencia de prensa, el 25 de febrero, agregando que las direcciones de Investigación Judicial y Antipandillas continúan en la calle buscando pistas sobre su paradero.

Hasta ahora, se han realizado más de 25 allanamientos en distintos puntos del país y más de 200 agentes de la Policía Nacional han sido desplegados en los operativos.

Un caso lleno de incógnitas

El caso de Dayra Caicedo ha mantenido en vilo a la comunidad y a las autoridades. La falta de avances concretos y la persistente incertidumbre sobre su paradero han generado críticas hacia la gestión del proceso.

Las autoridades han indicado que los detenidos han proporcionado nuevas pistas y que en los próximos días podrían darse más aprehensiones. Sin embargo, a pesar del trabajo investigativo, la joven sigue desaparecida y su familia clama por respuestas.

Desisten de la apelación

En medio de las diligencias judiciales, la defensa de Julio Anel Bayo Solís desistió de la apelación contra la medida cautelar de detención provisional. Según fuentes del Órgano Judicial, este movimiento puede indicar que su defensa reconoce suficientes elementos de convicción para mantener la detención.

La parte acusadora considera que este desistimiento demuestra debilidad en la defensa y que hay pruebas contundentes para mantener la privación de libertad de los imputados.

Cabe recordar que Bayo Solís y Rodríguez Moreno son pareja sentimental, lo que ha generado especulaciones sobre el papel que pudo haber jugado Rodríguez en la desaparición de Caicedo.

"No se fue, se la llevaron": una comunidad que exige justicia

A medida que pasan los días sin respuestas, la comunidad de Vista Alegre se ha unido en apoyo a la familia de Dayra Caicedo. El pasado 22 de marzo, amigos, vecinos y familiares realizaron una vigilia con pancartas que decían: "Te seguimos buscando, Dayra" y "No se fue, se la llevaron".

La madre de la joven, Dayra Miranda, visiblemente afectada, expresó entre lágrimas: "Mi hija no le hizo daño a nadie. ¿Por qué se la llevaron? Es mi niña más chica, es mi bebé, la extraño. Con ella converso todas las noches; la esperaba hasta que llegara de la universidad. No me acostaba sin que ella llegara, y ellos me han quitado esa paz. Por favor, recapaciten y me la dejen regresar".

Dayra Caicedo, estudiante de Derecho en la Universidad Santa María La Antigua, fue privada de su libertad la noche del 19 de febrero cuando llegaba a su casa en la barriada Mayín, en Vista Alegre, Arraiján.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:45 p.m., cuando regresaba de clases. Al estacionarse frente a su vivienda, fue interceptada por más de tres hombres armados, quienes la forzaron a ingresar a la parte trasera de su automóvil.

Sus padres, alertados por los gritos, intentaron intervenir, pero fueron amenazados con armas de fuego por los secuestradores. El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad del área.

De acuerdo con la información oficial, los perpetradores abandonaron el vehículo de Dayra en la autopista Arraiján-La Chorrera, para luego trasladarla a otro automóvil.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Oldemar Alexis Forth Moya, el sospechoso aún prófugo. Se insta a la población a comunicarse con la Policía Nacional o el Ministerio Público en caso de tener información sobre su paradero.

Mientras tanto, la familia de Dayra Caicedo sigue esperando respuestas y las autoridades aseguran que no descansarán hasta dar con los responsables y encontrar a la joven.

Con datos de Aminta Bustamante, Eduardo Javier Vega y Yiniva Caballero